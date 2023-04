População da Índia será superior à da China ainda este mês de abril

A Associated Press relatou esta semana que a Índia irá provavelmente ultrapassar a China em termos populacionais em algum momento deste mês. Como tal, a nova realidade do mundo tem a Índia como o país mais populoso do mundo. Contudo, segundo alguns especialistas, isto até já aconteceu. E como se poderá saber se não há censos?

Como se sabe se a Índia é ou não o país com mais população do mundo?

Os números são baseados em projeções das Nações Unidas. A ONU tem vindo a seguir os números da população mundial desde meados do século XX, conforme podemos ver neste documento.

Nessas informações partilhadas diz o seguinte:

Em 2022, as duas regiões mais populosas situavam-se ambas na Ásia: Ásia Oriental e do Sudeste Asiático com 2,3 mil milhões de pessoas (29% da população mundial), e Ásia Central e Meridional com 2,1 mil milhões (26%). A China e a Índia, com mais de 1,4 mil milhões cada, representavam a maior parte da população nestas duas regiões.

De acordo com os demógrafos da ONU, em meados de abril de 2023 é provável que a Índia ultrapasse a China em população. O Pew Research Center também publicou um artigo em fevereiro de 2023, onde é sugerido que esta meta será atingida em meados de abril.

A China tem sido o país mais populoso do mundo desde pelo menos 1950, de acordo com a ONU. E, como vimos recentemente, a população total da Terra ultrapassou os 8 mil milhões de habitantes.

População na Índia é jovem e está a crescer

Quando as Nações Unidas começaram a manter os números da sua população em 1950, a Índia tinha menos mil milhões de pessoas do que tem hoje. E ninguém sabe exatamente quantas pessoas a Índia tem hoje; desde 2011 que não realiza um censo.

Mas as estimativas dos demógrafos colocam tanto a população da Índia como a da China em cerca de 1,4 mil milhões. E a população da Índia está a crescer, enquanto que a da China está em declínio. Uma população em declínio pode também ser uma população cinzenta.

E o inverso também pode ser verdade. Um aumento da população pode significar mais jovens numa dada população. É o caso da Índia nos dias de hoje. Segundo a Pew Research, mais de 40% da população da Índia tem menos de 25 anos de idade. Trata-se de um país muito jovem.

De facto, globalmente, uma em cada cinco pessoas com menos de 25 anos de idade vive na Índia.

Entretanto, os dois países mais populosos seguintes - China e Estados Unidos - têm populações que estão a envelhecer rapidamente. As pessoas com 65 anos ou mais constituem 18% da população dos EUA e 14% da população da China.

Para a Índia, esse número de pessoas com 65 ou mais anos de idade é de apenas 7%.

Os fatores limitadores da Índia

Por outro lado, a taxa de fertilidade da Índia está a diminuir em relação ao que era no início do século XX. Em 1950, a mulher indiana média tinha 5,9 filhos. E, em 1992, a mulher indiana média teve 3,4 filhos. Hoje, o número baixou para 2,0 filhos. Mas este número é ainda mais elevado do que na China (1,2) e nos Estados Unidos (1,6).

E aqui está outro fator que impede a população da Índia de ser mais elevada do que é atualmente: mais pessoas saem da Índia todos os anos do que as que se mudam para lá. Por exemplo, a Índia perdeu cerca de 300.000 pessoas devido à migração em 2021.

Resumindo: a Índia está a ultrapassar a China como o país mais populoso do mundo. Ambos têm atualmente cerca de 1,4 mil milhões de pessoas. A Índia pode tomar o título algum dia em abril de 2023.