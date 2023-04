Cartão de Cidadão: Sabia que já pode ativar online? Veja como…

Se renovar o seu Cartão de Cidadão e o receber por correio, sabia que já pode ativar os certificados digitais na aplicação móvel AutenticaçãoGov? Desta forma não necessita de se deslocar a um serviço de Registo e a ativação é imediata.

Segundo informações do Instituto dos Registos e Notariado, o Cartão de Cidadão (CC) tem incorporado no chip dois certificados - o certificado de autenticação e o certificado qualificado de assinatura digital, que, depois de ativos, permitem ao seu titular identificar-se de forma digital.

A ativação dos certificados do CC pode ser feita online no telemóvel, através da aplicação móvel AutenticaçãoGov, disponível para Android, iOS e Huawei, na opção “Ativar Cartão de Cidadão”.

Cartão de Cidadão: Como ativar online os certificados digitais?

Para ativar online os certificados digitais do seu cartão de cidadão vai necessitar de:

Câmara fotográfica e acesso à internet;

Aplicação móvel AutenticaçãoGov (disponível para Android, iOS e Huawei);

Carta dos códigos PIN que recebeu por correio, onde constam os códigos de ativação dos certificados.

De seguida, escolha um local com boa iluminação. Abra a aplicação móvel AutenticaçãoGov, selecione a opção “ativar Cartão de Cidadão” e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Durante o processo de ativação, vai ser pedido para tirar fotografias ao Cartão de Cidadão (frente e verso) e ao seu rosto (selfie). Os dados recolhidos serão comparados com as informações que constam no CC, permitindo, desta forma, confirmar a identidade do titular do cartão. A ativação fica concluída quando surge no ecrã a mensagem “o seu CC foi ativado com sucesso”.

AutenticaçãoGov