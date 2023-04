IRS: Reembolsos já estão a ser pagos aos contribuintes

Se já submeteu a sua declaração de IRS e está à espera do reembolso, então hoje pode já ter novidades. O Ministério das Finanças fez saber que os reembolsos começam hoje a chegar aos contribuintes e que a entrega do IRS "está a decorrer com normalidade e sem constrangimentos".

Quase metade (46%) das declarações foram submetidas através do IRS automático

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) já está a fazer pagamentos relativos ao reembolso do IRS. De acordo com o Ministério das Finanças...

A campanha, que se iniciou no dia 1 de abril, está a decorrer com normalidade e sem constrangimentos, podendo os contribuintes entregar a sua declaração de rendimentos auferidos em 2022 até ao dia 30 de junho, independentemente da categoria de rendimentos

Ainda de acordo com as informações do Ministério das Finanças, até às 18h00 de dia 12 já tinham sido submetidas mais de 1,7 milhões de declarações de IRS. É ainda revelado que quase metade (46%) foram submetidas através do IRS automático.

Caso os contribuintes tenham algum tipo de problema na entrega da declaração, podem sempre aceder ao e-balcão ou dirigir-se ao Centro de Atendimento Telefónico da AT (217 206 707).