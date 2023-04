O ChatGPT e a IA são o tema do momento, com presença em muitos campos, desde sistemas operativos até à Internet. Cada vez mais o interesse é maior e agora há um novo espaço. O Windows deve receber também esta IA, graças a uma ferramenta já bem conhecida, os PowerToys da Mirosoft.

O Windows vai receber o ChatGPT

A Microsoft já tem em desenvolvimento a integração do ChatGPT com o Windows 11. Esta está ainda numa fase inicial e ainda em builds de desenvolvimento, que devem demorar algum tempo a serem tornadas públicas e acessíveis a todos.

Para acelerar este processo, e numa solução alternativa, começou agora a ser preparada mais uma ferramenta que será incorporada nos PowerToys. Deverá dar acesso ao ChatGPT e permitirá questionar esta IA sobre temas que sejam do interesse dos utilizadores.

IA chegará com novidade dos PowerToys

Para usar este novo plugin nos PowerToys será apenas necessário chamar o Run. Depois, e com uma palavra-chave bem definida, será possível consultar o ChatGPT. Há ainda trabalho a ser feito no que toca à palavra-chave a usar e também na forma como os resultados vão poder ser usados no Windows.

A novidade está a ser preparada por Simone Franco, o conhecido criador da conhecida app WSATools. Esta é já muito usada e permite que sejam carregadas apps Android (APKs) no Windows 11, sem usar as lojas configuradas pela Microsoft.

Uma excelente adição para a Microsoft

Um primeiro protótipo foi mostrado há algumas semanas, abrindo assim caminho para que possa ser integrado nos PowerToys. Este está ainda numa fase inicial e deverá surgir em breve com muitas mais novidades para esta coleção de ferramentas do Windows.

Esta assim aberto caminho para mais uma ferramenta que virá enriquecer os PowerToys no Windows. A sua filosofia open-source permite estas integrações e a chegada do ChatGPT e a sua IA vão certamente ser bem recebidas pelos muitos utilizadores desta proposta da Microsoft.