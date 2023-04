O Android 14 já está a ser desenvolvido há alguns meses, ainda em versões Developer Preview. A Google quer acelerar estes desenvolvimentos e prepara-se agora para entrar num novo estágio. A primeira versão beta chegou, com mais privacidade e uma interface mais simples.

Chegou a primeira beta do Android 14

Todos os anos a Google traz uma nova versão do seu sistema móvel, dedicado a smartphones (com todas a dimensões de ecrã) e tablets. Este é um ciclo de desenvolvimento que traz sempre novidades e que as marcas aproveitam depois para os seus equipamentos.

Com o Android 14 já em desenvolvimento, a Google aproveita para criar as versões de teste. Estas querem mostrar o trabalho realizado e, em especial, dar acesso para que sejam testadas e avaliadas estas novidades, para estarem perfeitas no lançamento da nova versão.

A Google preparou muitas novidades

Com a primeira versão beta do Android 14, lançada agora, a Google resolveu focar-se ainda mais na privacidade. As apps agora podem limitar a capacidade dos serviços de acessibilidade de verem dados confidenciais. Isso evita que serviços maliciosos espiem os utilizadores e reduz as hipóteses de realizar ações críticas por engano.

Há ainda novidades nas partilhas. As apps podem adicionar ações e atalhos personalizados à zona dedicada a estas ações do Android. A funcionalidade entre apps está agora mais poderosa se os programadores explorarem de forma completa este novo recurso do Android 14.

Versão acessível aos Pixel e ao Android Studio

Como tem acontecido até agora, esta não é ainda uma versão acessível a todos. Apenas os Pixel (modelo 4 ou posterior) podem registar-se para acesso antecipado a esta versão. Os que preferirem podem também ter acesso a esta através do Android Studio.

Como se pode ver nos planos da Google, vão surgir ainda algumas versões beta para serem testadas nos próximos meses. Espera-se que na próxima I/O todas as novidades do Android 14 sejam apresentadas e reveladas em pormenor, para no final do verão seja lançada a versão final desta nova proposta.