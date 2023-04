Seja no Android ou no iPhone, os utilizadores procuram o máximo de privacidade e de proteção. Para o conseguir, muitos recorrem a uma VPN, que assim evita que o seu tráfego possa ser escutado. O Opera, o conhecido browser, traz agora essa novidade, com uma VPN gratuita para o iPhone.

O Opera tem procurado destacar-se da concorrência com muitas ferramentas extra para os diferentes sistemas onde está presente. Estas elevam este browser e mostram como este pode ser usado nos mais diferentes cenários onde está presente.

A grande novidade agora é a presença de uma VPN na versão dedicada ao iPhone. Com esta adição, o Opera torna-se o primeiro browser a oferecer uma VPN integrada e gratuita em todas as principais plataformas: Mac, Windows, Linux, Android e agora o iOS.

Como quer manter a sua filosofia, esta VPN não precisa de uma assinatura, de login e ou extensões adicionais. Bastará apertar um botão no menu principal para navegar em segurança, já que o Opera garante que o tráfego é cifrado e que o endereço IP é mantido em privado.

Este é também um serviço sem registo, o que significa que não são registados dados pessoais. Não são também recolhidas informações relacionadas com o histórico de navegação ou endereço de rede de origem. O anonimato é garantido e mantido o acesso seguro e rápido a locais virtuais em todo o mundo.

Opera Browser for iOS becomes the first major browser with built-in free VPN - now available in early access!



Protect your online identity & browse securely with our free, unlimited & no-log VPN across all our desktop & mobile browsers. pic.twitter.com/x71JE2pYOL