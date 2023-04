Há clássicos do Windows 11 que a Microsoft tem procurado recuperar e dar uma vida nova. São funções que estão a ser mudadas e que recebem novas utilidades, para ajudar os utilizadores. É isso que vai acontecer agora com a tecla Print Screen, que recebe uma grande mudança.

A Microsoft tem procurado no Windows 11 melhorar o processo e as ferramentas para captar imagens. Para além de simplificar o processo, alterou as ferramentas existentes para serem mais intuitivas de usar e mais interessantes.

Uma das mudanças que está já a ser preparada é a mudança da funcionalidade da tecla Print Screen. Esta até agora tratada de captar uma imagem do que estivesse no ecrã, encaminhando-a depois para o clipboard do Windows 11.

Pressionar a tecla Print Screen agora abrirá a Ferramenta de Recorte por padrão. Essa configuração pode ser desativada em Configurações > Acessibilidade > Teclado. Se você mesmo já modificou essa configuração, sua preferência será preservada.

Isso vai ser alterado em breve, segundo o que foi agora lançado na última build Dev do programa Insider. Nesta versão a Microsoft alterou a tecla Print Screen para que passe a abrir o Snipping Tool e assim dê aos utilizadores esta capacidade.

Dado que esta tecla já podia ser alterada nas versões anteriores do Windows 11, a Microsoft resolveu ajudar os utilizadores. Assim, os utilizadores que já tiverem essa configuração alterada, vão manter essa opção com o mesmo valor.

Espera-se que esta nova função da tecla Print Screen seja testada e avaliada nos próximos meses. Ao chamar o Snipping Tool do Windows 11, a Microsoft consegue dar uma visibilidade maior à sua ferramenta, que é mais desenvolvida e útil para todos os utilizadores.

Mesmo sendo uma alteração de peso da Microsoft e que vai mudar algo com muitos anos, não se esperam problemas. A função que será trazida no Windows 11 dá aos utilizadores a mesma funcionalidade, ainda que numa ferramenta mais desenvolvida e com muitas mais capacidades.