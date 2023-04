Ciberlimpezas de Primavera – a sua privacidade agradece

As limpezas de Primavera já não se devem limitar ao espaço de vida físico, mas sim estenderem-se à sua vida digital, como recomenda a empresa europeia de cibersegurança ESET. Computadores, smartphones, bem como a sua rede doméstica e todos os dispositivos a ela ligados, merecem também uma boa “ciberlimpeza” na nova estação – mas não tem de ficar por aqui.

Atualmente, a maioria das pessoas utiliza pelo menos uma plataforma de social media diariamente. Todos as suas publicações, comentários, gostos e outras formas de interação naquelas plataformas contribuem fortemente para a sua pegada digital. Nesse sentido, o seu perfil de social media é como uma janela que permite às pessoas espreitarem a sua vida privada. E é aí que está o obstáculo a que muitos permanecem alheios.

Descubra com a ESET como pode fazer uma limpeza profunda da sua presença nas redes sociais e melhorar a segurança da sua conta, para que a sua vida privada se mantenha privada.

Ciberlimpezas: Organize o seu rasto digital nas redes sociais

Há pelo menos uma década que muitas pessoas utilizam o Facebook e outras plataformas de social media. Algumas delas podem já não existir (como o Google+), enquanto outras já não existem sob a sua forma original ou mais popular (como o MySpace ou LastFM). Para começar, talvez seja uma boa ideia perguntar-se: “Ainda utilizo o MySpace, LastFM, ou qualquer outra plataforma? O que me impede de apagar já a(s) minha(s) conta(s) lá?”

Ou seja, quanto mais perfis tiver, mais difícil poderá ser este rito anual de limpeza de Primavera. Com o tempo, pode ter estado mais do que disposto a partilhar algumas das suas informações mais privadas com o mundo ou a publicar algo de que se arrependeu mais tarde. Será que todas as suas mensagens, tanto recentes como de há muito tempo atrás, ainda precisam de ser visíveis para muitas pessoas? Além disso, talvez tenha feito amizade com muitas pessoas que mal conhece ou que já nem se lembra de as ter acrescentado à sua lista de amigos. Esta pode ser uma boa altura de limpar o seu rasto digital.

A funcionalidade Memórias do Facebook, por exemplo, pode ser um bom incentivo para apagar as suas mensagens antigas, rever quem pode ver a sua atividade ou encontrá-lo no site, ou para fazer outros ajustes nas suas definições de privacidade. A Verificação de Privacidade do Facebook permite-lhe fazer isto muito facilmente.

Atenção aos blogs e websites pessoais que deixou de usar

É fácil esquecer o blog que criou quando estava na escola secundária ou na universidade. Talvez tenha feito isto muito antes de começar a publicar no Facebook, Instagram, YouTube e outras plataformas.

Se for esse o caso, já é tempo de verificar se esses restos do seu passado ainda existem e se ainda quer que existam.

Tenha contas mais seguras com um gestor de palavras-passe

Os gestores de palavras-passe são uma forma excelente e acessível de aumentar a segurança da sua conta, duplamente quando incluídos como parte de pacotes de programas de segurança. Estes “cofres de palavras-passe” trivializam o trabalho de gerar uma palavra-passe forte e única para cada uma das suas contas online, ajudando-o assim a evitar alguns dos erros de palavras-passe mais comuns, como usar palavras-passe facilmente pirateáveis e reutilizando as suas palavras-passe existentes em múltiplas contas online.

Com um gestor de palavras-passe só precisa de se lembrar de uma única palavra-passe principal (e por isso é melhor certificar-se de que é uma palavra-passe muito robusta)! Para facilitar a memória sem comprometer a segurança da palavra-passe, não utilize abreviaturas ou palavras únicas. Em vez disso, opte por frases e mesmo frases inteiras, completas com vários sinais de pontuação, caracteres especiais, maiúsculas e espaços.

Ative a autenticação de dois fatores

A autenticação de dois fatores (2FA) é uma excelente forma de fechar a porta aos cibercriminosos mesmo quando a sua palavra-passe é roubada ou divulgada. Pondo de outra forma, sem obter os seus dados de login e ter acesso ao seu smartphone, os cibercriminosos não poderão invadir a sua conta. Tudo isto é graças à utilização de outro fator de autenticação além da combinação do seu nome de utilizador e palavra-passe.

Existem múltiplas opções de 2FA: uma chave de segurança de hardware dedicada, um código gerado numa aplicação autenticadora, uma mensagem de texto ou possivelmente até dados biométricos como o reconhecimento facial ou a sua impressão digital. Muitos serviços online hoje em dia, incluindo o Facebook, Twitter, Google e Apple, oferecem a funcionalidade 2FA para proteção de contas. Infelizmente, ela não está ativada à partida, por isso certifique-se de a procurar e ativar nas definições de segurança e privacidade da sua conta.