Gráfica Nvidia GeForce RTX 4070 surge finalmente em imagens

Depois de muitos rumores, mas apenas na forma de informação escrita, finalmente agora foram reveladas as primeiras imagens da placa gráfica intermédia GeForce RTX 4070 Founders Edition da Nvidia. Vamos então analisar melhor este modelo que deverá chegar em breve ao mercado.

Primeiras imagens da GeForce RTX 4070 reveladas

Finalmente foram reveladas as primeiras imagens da placa gráfica GeForce RTX 4070, nomeadamente o modelo Founders Edition da Nvidia. Numa primeira análise ao design deste equipamento, não se verificam grandes diferenças em comparação com a irmã mais velha RTX 4080. Mas esta semelhança também já se verificava entre as GPUs da gama RTX 30 da anterior geração da marca.

Até ao momento, a Nvidia apenas apresentou e lançou a GeForce RTX 4090, a RTX 4080 e a RTX 4070 Ti, sendo que esta última chegou antes do modelo não Ti e não tem uma versão Founders Edition. Mas, caso tivesse, seria certamente também parecida às imagens agora reveladas. Relembramos que, inicialmente, a Nvidia apresentou a RTX 4080 numa versão de 12 GB e outra de 16 GB, mas acabou por cancelar o primeiro modelo, sendo que depois ficou comprovado que a RTX de 12 GB cancelada acabou por se tornar na RTX 4070 Ti.

Mas voltando então às imagens da RTX 4070, verifica-se que esta GPU irá manter a configuração de ventoinha dupla e conectores PCIe Gen 5 de 16 pinos. Contudo, espera-se que alguns modelos personalizados por marcas parceiras possam também oferecer opções de conectores de 8 pinos.

Também não existe novidade ao nível da conectividade, uma vez que este modelo conta com três portas DisplayPort 1.4 é uma HDMI 2.1. No que respeita ao tamanho, a RTX 4070 Founders Edition deve ter dimensões semelhantes à RTX 3070 FE da anterior geração.

De acordo com as informações anteriores, esta placa gráfica deverá chegar ao mercado no dia 13 de abril a um preço recomendado de 599 dólares. Em termos de características, os dados revelados apontam para 5.888 núcleos CUDA capazes de atingir uma frequência de 2.475 MHz, uma uma capacidade de memória GDDR6X de 12 GB, a 21 Gbps, e uma interface de memória de 192 bits.