ONU: China e Índia falham prazo para atualizar objetivos de emissões

A China e a Índia falharam o prazo da Organização das Nações Unidas (ONU) para a apresentação de novos planos para a redução das suas emissões de gases com efeito de estufa. Por isso, a organização não incluirá as suas promessas no relatório para os governos deste ano, a ser apresentado na cimeira global sobre o clima.

Os dois países mais populosos do mundo estão entre as dezenas que não cumpriram o prazo estabelecido pela ONU.

A chefe da UNFCCC, Patricia Espinosa, congratulou os 110 signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (em inglês, United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC), por terem cumprido a data limite para apresentarem os seus novos objetivos.

Em vigor desde 1994, aquele tratado da ONU tem como objetivo a estabilização das concentrações de gases de efeito de estufa na atmosfera, de forma a evitar a interferência humana perigosa no sistema climático.

De acordo com o Associated Press, apesar dos mais de 100 cumpridores, o resultado está “longe de ser satisfatório”, uma vez que apenas 58% dos países apresentaram os seus objetivos a tempo. Além disso, a chefe da UNFCCC observou que um relatório anterior constatou que os países não se estavam a esforçar para atingir o objetivo de manter o aquecimento global abaixo dos 2 graus Celsius, até ao final do século.

As recentes ondas de calor extremo, secas e inundações no globo são um aviso terrível de que muito mais precisa de ser feito, e muito mais rapidamente, para mudar o nosso caminho atual.

Disse Espinosa, acrescentando que isto só pode ser conseguido através de objetivos mais ambiciosos.

ONU pretende que os países reduzam as suas emissões

Ao abrigo do Acordo de Paris, assinado em 2015, pelos estados-membros da União Europeia, os países estabelecem os seus próprios objetivos de redução de emissões. No entanto, são obrigados a ser transparentes sobre eles e a aumentá-los ao longo do tempo. Isto, de forma a assegurar que o aquecimento global se mantém a níveis aceitáveis.

Este acordo vai ao encontro do propósito da Convenção Quadro da ONU, que visa que cada país defina os seus objetivos, tendo como foco a redução das suas emissões de gases de efeito de estufa. Contudo, os dois países mais populosos do mundo – a China e a Índia – falharam o prazo estabelecido pela organização para a entrega das metas. Aliás, além de seres dos mais populosos, são o primeiro e terceiro país, respetivamente, com as emissões mais elevadas, globalmente.

Por sua vez, e embora tenham apresentado os seus novos objetivos em abril, os Estados Unidos da América são o segundo maior emissor mundial.

Além da China e da Índia, também a Arábia Saudita, a África do Sul e a Síria não apresentaram os seus objetivos. Por essa razão, não os verão incluídos num relatório entregue aos governos, na cimeira global para o clima.