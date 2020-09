NASA precisa de soluções energéticas para explorar o lado negro da Lua

Os mistérios da Lua continuam por desvendar, mas a NASA tem planos para conhecer melhor o satélite natural da Terra com a ajuda do homem em solo lunar. Considerando as longas noites lunares que podem chegar a mais de duas semanas, a NASA, para se alunar terá que encontrar alternativas à energia solar comum.

Assim, está a oferecer um prémio de 5 milhões de dólares a quem a conseguir ajudar a encontrar soluções.

Solução energética para explorar a Lua

A NASA está à procura de soluções alternativas à energia solar mais comum para poder ficar na Lua durante mais tempo e prosseguir os seus estudos relativos a este satélite. Em concreto, deverão ser capazes de alimentar a presença humana na superfície lunar.

Estas soluções são de relevância acrescida uma vez que as noites lunares têm uma duração que pode ir a mais de duas semanas.

Em parceria com a HeroX, lançou, portanto, um desafio de crowdsourcing apelidado de Watts on the Moon. Serão alocados a esta iniciativa 5 milhões de dólares que deverão ser distribuídos por projetos que tragam soluções energéticas para as missões lunares.

O desafio da NASA

Dentro do desafio, os participantes terão pela frente três fases onde se pretendem recolher ideias para impulsionar três missões distintas. A equipa do projeto vencedor, que poderá ser de uma ou mais empresas, irá juntar-se à NASA para construir o hardware de demonstração operacional na Lua.

De referir que os prémios não serão atribuídos apenas se o projeto for concretizável. São as ideias que são premiadas.

Um dos requisitos, no entanto, para este desafio é que os participantes em nome individual sejam cidadãos dos Estados Unidos. No caso de empresas, estas devem operar essencialmente fora do país.

Prevê-se que as missões à Lua e o próprio “alunamento”, o assentar na superfície da Lua, aconteçam já em 2024.