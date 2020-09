App de gestão de Recursos Humanos: O que é e como funciona?

Com o uso das tecnologias disponíveis no mercado, os profissionais de Recursos Humanos, ou RH, conseguem realizar uma boa gestão de pessoas sem precisarem perder tempo com tarefas que já podem ser automatizadas hoje em dia.

Saiba porque esta transformação é tão importante e conheça uma app móvel, que claramente marca a diferença, sendo capaz de integrar todas estas tarefas num dispositivo móvel e, o melhor, podemos testar de forma totalmente gratuita! Esta é a revolução da gestão dos Recursos Humanos.

Novos tempos, mais produtividade

Com o avanço das novas tecnologias, as relações de trabalho mudaram muito. Os dispositivos móveis, por exemplo, são vistos por muitos como uma distração no trabalho, enquanto para outros são tidos como aliados da produtividade corporativa.

Não há como negar, a digitalização tomou conta do mundo e do mercado e ignorá-la pode trazer consequências irreversíveis para as organizações.

Se aplicadas de forma consciente, as novas implementações podem trazer grandes benefícios para o crescimento das empresas. São muitos os casos em que a digitalização de processos ajuda na realização das tarefas do dia a dia e no aumento da produtividade dos funcionários.

Na verdade, podemos dizer que uma empresa que não procura atualizar-se e buscar novas soluções fica presa no passado e corre o risco de sair do mercado.

É importante reinventar-se, estar atualizado com aquilo que pode ajudar no crescimento da empresa e, assim, criar um ambiente favorável em cada área para avançar com os negócios.

Um dos departamentos que mais sofre com tarefas repetitivas e que levam a perda de tempo é o departamento de Recursos Humanos.

Saiba aproveitar os recursos disponíveis

Os gestores de RH que souberem aproveitar os recursos disponíveis no mercado serão capazes de direcionar os seus esforços para a gestão dos colaboradores que, se estiverem satisfeitos, não medirão esforços para ajudar no crescimento da empresa.

Neste artigo podemos ajudar a perceber como é possível usar a tecnologia a favor dos profissionais de RH e qual a importância de ter uma aplicação móvel de RH disponível para os colaboradores de uma empresa.

Tecnologia em Recursos Humanos: Como aplicar?

Conhecer as necessidades das equipas e saber as opções disponíveis para cada departamento é o primeiro passo para decidir em que recurso que investir.

Se analisarmos uma empresa, veremos que um dos departamentos mais atarefados é o de Recursos humanos. Hoje em dia já existem centenas de soluções voltadas para a gestão de recursos humanos, que oferecem diversos recursos que podem ser aplicados na empresa toda.

Realizar as tarefas burocráticas e repetitivas de RH sem o auxílio de sistemas de RH automatizados é um atraso para a empresa como um todo.

Por isso, muitas empresas investem em softwares de RH de forma a ajudar na digitalização de processos burocráticos e essenciais para a empresa.

Os softwares de RH tem um impacto positivo na produtividade e no fluxo de trabalho dos colaboradores, mas é preciso saber escolher aquele que atende as necessidades da empresa.

Então, destacamos aqui uma das mais importantes funções que se deve procurar num software de RH: estar disponível em qualquer dispositivo. Ou seja, ter uma aplicação móvel atrelada a ele, online e que seja fácil e prática de usar por qualquer colaborador e a partir de qualquer sítio.

App Móvel de Recursos Humanos

Já pensou em poder realizar várias tarefas diárias direto do seu telemóvel? Picar o ponto, solicitar baixas médicas e até assinar documentos? Um software de RH disponível em aplicação móvel pode tornar isso possível.

Por isso, é importante que, ao escolher um software de recursos humanos para a empresa, pense em opções que ofereçam bons recursos e que estes estejam disponíveis para dispositivos móveis. Ter as principais tarefas de RH disponíveis numa aplicação móvel para gestores e colaboradores pode ser a chave para a otimização do trabalho de todos.

É por isso que apresentamos uma dica que vai ajudar a automatizar todos os processos de RH de qualquer empresa e permitir que tudo seja feito diretamente através do smartphone ou tablet: o software de RH da Factorial.

Primeiramente vamos para o grande diferencial: é possível experimentar o software por 14 dias gratuitamente, sem compromisso!

Principais recursos do Factorial

Uma descrição completa das funções é essencial para perceber as capacidades do software ou da app, pelo que apresentamos abaixo os recursos disponíveis na App:

Portal do colaborador: cada colaborador tem o seu próprio perfil e utilizador na plataforma. Através do portal do colaborador, cada um deles pode aceder aos seus documentos, calendários e tarefas pendentes. Além de saber tudo o que se passa na empresa.

cada colaborador tem o seu próprio perfil e utilizador na plataforma. Através do portal do colaborador, cada um deles pode aceder aos seus documentos, calendários e tarefas pendentes. Além de saber tudo o que se passa na empresa. Relógio de ponto digital e controlo de assiduidade: com uma aplicação móvel, os colaboradores podem picar o ponto a partir de qualquer sítio ao digitalizar o código QR através de um dispositivo móvel. Para além disso, se os gestores têm funcionários em regime de teletrabalho ou uma equipa comercial a trabalhar fora do escritório, podem controlar os horários e turnos de cada um à distância e aprovar ou rejeitar horas extras.

com uma aplicação móvel, os colaboradores podem picar o ponto a partir de qualquer sítio ao digitalizar o código QR através de um dispositivo móvel. Para além disso, se os gestores têm funcionários em regime de teletrabalho ou uma equipa comercial a trabalhar fora do escritório, podem controlar os horários e turnos de cada um à distância e aprovar ou rejeitar horas extras. Gestão de férias e ausências: para os colaboradores, é possível solicitar férias, folgas e baixas médicas mesmo quando não estão no escritório. Já os gestores poderão ver todas as ausências no mesmo ecrã e em tempo real no calendário da equipa, além de aprovar ou rejeitar as solicitações dos colaboradores.

para os colaboradores, é possível solicitar férias, folgas e baixas médicas mesmo quando não estão no escritório. Já os gestores poderão ver todas as ausências no mesmo ecrã e em tempo real no calendário da equipa, além de aprovar ou rejeitar as solicitações dos colaboradores. Gestão e assinatura de documentos: notifique os seus colaboradores cada vez que um documento for carregado no sistema. O colaborador poderá assinar o documento através do sistema e enviá-lo assinado de volta.

notifique os seus colaboradores cada vez que um documento for carregado no sistema. O colaborador poderá assinar o documento através do sistema e enviá-lo assinado de volta. Controlo de custos: com o software de gestão de custos, os funcionários que estiverem em viagens de negócios ou em reuniões externas podem carregar as suas despesas diretamente numa plataforma centralizada. Eles podem usar uma aplicação móvel para enviar uma foto do recibo no momento em que for assinado. Isso significa que não há mais recibos perdidos, recibos com meses de atraso e não há mais recibos ilegíveis no fundo da mala.

Se o colaborador puder aceder a estes recursos através do seu smartphone, podemos ter a certeza de que ele estará muito mais conectado com a empresa e isso irá facilitar o dia a dia.

Por outro lado, importante, os gestores e profissionais de RH terão mais tempo para focar no que realmente importa: as pessoas.

Para viabilizar estes recursos, é necessário apenas registar o funcionário no sistema da empresa por meio do software escolhido e que o funcionário descarregue a versão mobile para o smartphone.

Já sabe: é possível experimentar estes e outros recursos por 14 dias de forma gratuita. Assim, é possível avaliar se a sua empresa realmente irá beneficiar com estes novos recursos e se vale o investimento. Em caso de dúvida, mais vale testar e comprovar: registe-se no site e faça o teste.