Mercadona vai cobrir os seus telhados com painéis solares

O investimento da Mercadona em alternativas mais amigas do ambiente não é uma novidade. No entanto, a par de ações que já consolidou, a cadeia de supermercados anunciou que irá cobrir os telhados das suas lojas com painéis solares, em Espanha.

A tendência para uma utilização mais consciente da energia é crescente e temos conhecido novidades anunciadas pelos vários setores. A Mercadona, uma das principais cadeias de supermercados espanholas, anunciou, recentemente, que investirá cerca de 60 milhões de euros, ao longo deste ano de 2023, na instalação de painéis solares nos telhados das suas superfícies, em Espanha.

Segundo os cálculos, a decisão permitir-lhe-á reduzir 30 toneladas de emissões de dióxido de carbono por supermercado, na medida em que "uma loja com esta instalação poupa cerca de 20% do seu consumo anual de energia, em comparação com outra sem ela".

A cadeia de supermercados utiliza, atualmente, esta fonte de energia renovável em 114 lojas, nove edifícios logísticos, três colmeias - um armazém exclusivamente para vendas online - e nos escritórios da empresa recentemente abertos, em Albalat dels Sorells, Valência.

Revelou a Mercadona, que planeia, até ao final deste ano fiscal, expandir o número de instalações logísticas e armazéns com painéis solares no telhado. Uma vez atingido este objetivo, os executivos estimam que conseguirão poupanças de energia equivalentes ao consumo anual acumulado de cerca de 125 lojas.

A médio prazo, até 2027, a empresa pretende concretizar o autoconsumo em mais de 850 lojas, bem como em todas as suas superfícies logísticas e nos pontos criados para o armazenamento e venda de mercadorias online. Conforme revelou a Mercadona, a poupança de eletricidade será equivalente ao consumo anual acumulado de 300 supermercados.

Investimentos que vão ao encontro do compromisso que a Mercadona assumiu

A Mercadona explicou que o seu compromisso com a energia sustentável começou há cerca de dois anos, no final de 2020, em algumas das suas lojas. No ano passado investiu 14 milhões de euros na instalação de novos painéis solares, permitindo a poupança de mais de 3.000 toneladas de emissões de dióxido de carbono num ano, em Espanha.

Estando a cadeia a expandir, de forma consistente, a sua atividade em Portugal, eventualmente, poderemos conhecer investimentos semelhantes no nosso país.