Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Lift Me Up - Moby

Richard Melville Hall (Nova Iorque, 11 de setembro de 1965) mais conhecido pelo seu nome artístico Moby, é um DJ, cantor, músico, DJ e fotógrafo norte americano. É conhecido por singles como "Flower", "Go", "Porcelain", "South Side" (com Gwen Stefani), "We Are All Made of Stars", "Why does my heart feel so bad" e "Lift Me Up". Já lançou outros trabalhos sob nome Voodoo Child, Barracuda, UHF, The Brotherhood, DJ Cake, Lopez e Brainstorm/Mindstorm.

Moby toca teclado, guitarra e baixo. O seu nome deriva da obra Moby Dick de Herman Melville, que foi seu tio-tetravô. Declarou-se vegano e participa ativamente de campanhas para sensibilizar as pessoas pela libertação animal.

Biografia

Moby nasceu na cidade de Nova Iorque, mas cresceu no Connecticut, onde começou a fazer música quando tinha 9 anos de idade. Ele começou a tocar viola clássica e estudou teoria musical, e passou a tocar com um grupo de hardcore punk quando tinha 14 anos, eventualmente tocando com a banda Vatican Commandos. Lançou o seu primeiro single de sucesso em 1991, "Go". Os seus próprios discos já venderam mais de 20.000.000 de cópias pelo mundo, e ele também produziu e remixou dezenas de outros artistas, incluindo David Bowie, Metallica, The Beastie Boys, Public Enemy, Britney Spears, entre outros. Foi nomeado "Person of the Year" em 2015 pelo Veggie Awards.

Além da música

O nome de Moby é inspirado pela obra de Herman Melville, o clássico da literatura Moby Dick, e é o apelido pelo qual seus pais o chamavam na infância. Moby cita que o autor era um de seus ancestrais na família Melville, de forma que escolheu o nome como um tributo.

Ele é vegano e um forte defensor dos direitos animais, tendo aberto seu próprio restaurante em 2015. Mora atualmente em Nova Iorque em Little Italy, onde já vive há mais de uma década, perto do apartamento de David Bowie.

Em 2008, após a morte de Gary Gygax, afirmou publicamente ser jogador de Dungeons & Dragons, juntando-se a uma longa lista de outras celebridades.

Lançou em maio de 2016 uma autobiografia intitulada "Porcelain: A Memoir".

