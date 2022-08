Iberdrola: Maior central solar da Europa já está em funcionamento

A maior central solar da Europa, que se encontra localizada na Estremadura espanhola, já está em funcionamento. Esta central, um projeto da energética Iberdrola, tem uma capacidade de 590 megawatts (MW).

O investimento total foi de 300 milhões de euros e esta central solar pode levar à criação de 1500 empregos.

Central tem 1,5 milhões de módulos fotovoltaicos

Segundo revela o Expresso, na passada quarta-feira, 10 de agosto, entrou em funcionamento aquela que é considerada a maior central fotovoltaica da Europa: a Francisco Pizarro, instalada na Estremadura espanhola.

Segundo a energética Iberdrola, a central tem 1,5 milhões de módulos fotovoltaicos instalados entre os municípios de Torrecillas de la Tiesta e Aldeacentenera, na província de Cáceres, a central irá fornecer energia a mais de 334 mil habitações e eliminar 150 mil toneladas anuais de emissões de dióxido de carbono.

Até 2025, a Iberdrola quer ainda instalar na região da Estremadura espanhola, vizinha do Alentejo e da Beira Baixa portuguesas, mais de 2800 MW em energias renováveis, num investimento superior a 1,7 mil milhões de euros.

