Nvidia volta a produzir a gráfica GeForce RTX 3080 que estava parada há 2 meses

O segmento dos chips eletrónicos tem estado bastante interessante. Não só devido aos novos equipamentos que se encontram no “forno”, prontos a servir os consumidores, mas também devido à dinâmica da lei da oferta e da procura, a qual tem levado as marcas a fazer uma autêntica ginástica na gestão dos seus produtos.

Como tal, após dois meses suspensa, as últimas informações indicam que a Nvidia vai retomar a produção das suas populares e poderosas placas gráficas GeForce RTX 3080.

Nvidia GeForce RTX 3080 volta a ser produzida

A nova versão da placa gráfica GeForce RTX 3080 de 12 GB foi anunciada no mês de janeiro, no entanto não chegou a ser disponibilizada devido a alguns problemas no setor de hardware. Este é o mais recente modelo da linha RTX 30, no entanto, a decisão de parar a produção deste equipamento, no início do mês de junho, deveu-se ao facto de a Nvidia ficar com uma significativa quantidade de placas gráficas em stock.

Mas agora, com a procura das GeForce RTX 3090 a cair e também com a proximidade de lançamento da nova linha RTX 40, a Nvidia decidiu usar o que resta dos chips gráficos GA102 para a produção da RTX 3080, e daí ter então retomado o fabrico deste modelo.

Este procedimento não é algo próprio apenas da Nvidia, uma vez que várias outras fabricantes de hardware também acabam por tomar decisões do género, até para escoar esses mesmos restos de componentes que já não serão usados noutros equipamentos.

O modelo que vai então voltar a ser fabricado é o da placa gráfica GeForce RTX 3080 com uma capacidade de memória de 12 GB, que é uma versão melhorada do modelo de 10 GB. Este chip conta com 8960 núcleos CUDA, 256 a mais do que o modelo original, e uma largura de banda de 320 bits.

Para já não se sabe qual o valor concreto em que esta GPU vai chegar ao mercado.