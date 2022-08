Earbuds com TWS por cerca de 10 €? Sim, existem!

Os auscultadores Bluetooth são cada vez mais uma opção para os consumidores. As grandes marcas têm as suas propostas de elevada qualidade, mas a preços que não estão ao alcance de qualquer pessoa. No entanto, existem earbuds que podem ser adquiridos a preços bastante mais interessantes e que cumprem o propósito de reprodução de música e até de conversação de forma eficiente.

Os modelos que hoje mostramos têm preços a rondar os 10 €!

Earbuds KUMI X2 Pro TWS

Os KUMI X2 Pro são uns earbuds com Bluetooth 5.1 e tecnologia TWS, para uma reprodução de som em stereo simultânea e sem delay. Tem uma drive de 13 mm e sensibilidade de 45 dB.

Podem receber controlos por voz e por toque e têm autonomia para 4 horas ou para 16h com recurso à caixa de carregamento/transporte. Além disso, têm certificado IPX5 à prova de água.

Os earbuds KUMI X2 Pro estão disponíveis por cerca de 10,60€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto Hekkakumi. Os portes são gratuitos.

KUMI X2 Pro

Earbuds M10 TWS

Os M10 são uma versão tipo botão, que acaba por ser mais discreta na orelha. Em termos de especificações, não diferem muito da opção anterior, pelo que o grande fator aqui será mesmo o design.

Também têm Bluetooth 5.1, ligação TWS, controlo por toque e por voz, com assistente virtual. Neste caso, a autonomia anunciada é de 4 a 6 horas, com caixa de carregamento que inclui um painel eletrónico que indica o nível de bateria de cada earbud.

Os earbuds M10 custam cerca de 9€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto HekkaM10. Os portes são gratuitos.

M10

Coluna Bluetooth Xiaomi Mi Portable

Além dos earbuds, as pequenas colunas Bluetooth são ideais para ter a música sempre por perto... mas para que todos à sua volta também a possam ouvir.

Esta coluna da Xiaomi tem Bluetooth 5.0 e a estrutura garante-lhe uma excelente resistência, incluindo certificado IP67. Tem uma argola que faz com que possa ser acoplada a qualquer lado, como um cinto, mochila, carteira...

A sua autonomia é de cerca de 10 horas, segundo indicação do fabricante. Também esta coluna tem TWS pelo que pode ser ligada a outra coluna igual, para reprodução de som em stereo, garantindo ainda uma maior envolvência.

A coluna bluetooth Xiaomi Mi Portable está disponível por apenas 18€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto HEKKA1ST0815. Também neste caso, o envio é gratuito.

Xiaomi Mi Portable

Para qualquer produto eletrónico no site Hekka, poderá utilizar o código bloghekka10 para obter um desconto de 10€ em compras acima de 29€. Pode também usar o código hekka1st0815 para um desconto de 3€ em qualquer produto eletrónico.