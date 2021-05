Austrália está com problema de sobreprodução de energia solar

Em tempos, pensava-se que a energia renovável, como a solar e a eólica, era demasiado cara para representar uma fonte viável capaz de gerir uma sociedade massivamente eletrificada. Contudo, indo ao encontro da volatilidade dos tempos, esse tipo de energia verde revelou-se uma verdadeira mais valia.

Nesse sentido, os reguladores australianos estão com um problema de sobreprodução de energia solar.

Casas que produzem energia solar estão a sobrecarregar a rede

Embora outrora se pensasse que a energia solar nunca seria suficiente para alimentar a procura e o consumo de algumas cidades, o sul da Austrália vem provar o contrário. Em dias solarengos, a geração solar pode ser enorme e, por isso, os reguladores da rede de eletricidade estão a ter problemas com a sua estabilidade. De tal forma, que estão a limitar a entrada da energia que resulta do Sol.

O problema encontrado passa por controlar a rede de eletricidade alimentada por milhares de fontes de produção de energia espalhadas pelo país. Isto, porque a utilização de painéis solares nas casas tornou-se muito popular e perspetiva-se que continue a crescer.

Normalmente, numa rede convencional de fornecimento de eletricidade, a tensão e a frequência são controladas, limitando a produção e ajustando-a à procura do cliente. Ora, numa central pública, a rede pode ser ligada ou desligada, de forma a responder aos picos de procura. No entanto, além de a energia solar ser já difícil de regular, quando é gerada por milhares de fontes independentes, o cenário agrava-se.

Afinal no sul da Austrália, cerca de 35% do parque habitacional do estado possui a sua própria instalação solar sobre a qual as autoridades têm pouco controlo. Aí, a energia solar foi suficiente para cobrir 100% das necessidades, Além da energia solar, outras fontes, como o gás, têm sido exportadas, levantando o problema: se no futuro não houver para onde exportar o excedente da produção, poderá ser perigoso.

Autoridades australianas apertaram medidas

Para solucionar esta sobreprodução, as autoridades australianas implementaram um sistema de cobrança pela exportação da energia gerada nas horas de maior procura. Além disso, foram estabelecidos limites na periferia das cidades com elevada concentração de energia solar, uma vez que as subestações não são capazes de lidar com esta situação.

Recentemente, as autoridades tomaram ainda a decisão de desligar o fornecimento excedente de 12.000 casas, para que as centrais de gás possam continuar ligadas.

As decisões das autoridades da Austrália foram tomadas, de modo a controlar a sobreprodução de energia, impedindo o aumento das tensões, uma consequente queda repentina do fornecimento de energia e apagões generalizados.

