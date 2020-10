Elon Musk acredita que o energia solar poderia alimentar a população do mundo todo

Conforme pode ser confirmado até pelos lançamentos da marca que representa, Elon Musk acredita que é possível que o mundo funcione de forma muito mais sustentável e amiga do ambiente. Além dos elétricos que a Tesla projeta e produz, o CEO envolve-se em iniciativas que vão encontro daquilo que vem defendendo e procurando implementar na sociedade.

No Twitter, Elon Musk revelou que acredita que a população do planeta poderia ser alimentada unicamente pela energia do Sol.

Elon Musk acredita na potência da energia solar

Já é habitual que o CEO da Tesla faça grandes anúncios e expresse polémicas opiniões através do Twitter. Aliás, a Tesla produz sistemas de energia solar para telhados, a fim de alimentar as casas. Desta vez, não foi diferente. Conforme se pode ler numa publicação na rede social, Elon Musk acredita que o dia-a-dia da totalidade da população do planeta poderia ser alimentado com energia solar. Para ele, o Sol possui um imenso poder e nós poderíamos tirar grande proveito disso.

Apesar de acreditar piamente nisto, o CEO reconhece que é necessário, para isso, perceber ou descobrir uma forma de aproveitar os 4 milhões de toneladas de energia solar produzidos, em massa, a cada segundo. Para o aproveitamento, seria necessário perceber armazenar e utilizar essa quantidade absurda de energia.

A afirmação de Elon Musk surgiu na sequência da partilha de um estudo que revela que a energia solar é a mais barata da história. Além disso, revela também que a tecnologia custa menos do que carvão e gás. Para o CEO, que é também, como se sabe, um visionário, essa energia deve ser armazenada.

CEO com historial sustentável

Como sabemos, esta não é a primeira vez que Elon Musk se pronuncia sobre energia solar e outras formas de sustentabilidade tecnológica. Aliás, em 2017, o CEO construiu uma central solar enorme no Havai, a fim de reduzir a utilização de carvão e gás. Para si, uma central solar gigante seria o necessário para alimentar todos os estados dos EUA. Só é necessário perceber a tecnologia que estaria envolvida…

Isto, porque, apesar de ser uma boa ideia, não temos disponíveis, ainda, meios para captar e armazenar uma quantidade tão exorbitante de energia solar.

