A 3.ª cidade europeia com melhor qualidade do ar é portuguesa

Porque nem tudo é mau, em Portugal, o país tem dois locais entre as 13 cidades europeias com melhor qualidade do ar. Um delas ocupa o terceiro lugar do pódio, atrás de Uppsala e Umeå, ambas na Suécia.

Segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Agência Europeia do Ambiente, Faro e Funchal estão entre as cidades europeias com melhor qualidade do ar. A cidade algarvia ocupa o terceiro lugar do pódio, apenas atrás de Uppsala e Umeå, ambas na Suécia, e a capital do arquipélago da Madeira aparece na 8.ª posição.

A Agência Europeia do Ambiente esclareceu que foram analisados os níveis médios de partículas finas em 375 cidades, durante 2023 e 2022. De todas as cidades classificadas numa escala da mais limpa à mais poluída, apenas 13 tinham concentrações médias de partículas finas abaixo do nível de referência estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. São elas:

Uppsala, Suécia Umeå, Suécia Faro, Portugal Reiquiavique, Islândia Oulu, Finlândia Tampere, Finlândia Norrköping, Suécia Funchal, Portugal Talin, Estónia Narva, Estónia Estocolmo, Suécia Helsínquia, Finlândia Bergen, Noruega

Segundo a Agência Europeia do Ambiente, três em cada quatro europeus vivem em zonas urbanas e estão, na sua maioria, expostos a níveis perigosos de poluição atmosférica. Portanto, "a melhoria da qualidade do ar para níveis recomendados pela OMS poderia reduzir significativamente as mortes prematuras causadas pela poluição atmosférica".

A União Europeia fixou a meta de reduzir estas mortes em pelo menos 55% até 2030.