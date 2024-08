Suricata: um fantástico IDS/IPS open source

Recentemente abordamos aqui o conceito IDS, um sistema para deteção de intrusões para a área da segurança digital. Nesta área existem várias ferramentas, sendo que uma das mais populares é o Suricata.

Suricata tem a capacidade para inspecionar o tráfego de rede em tempo real

Um IDS (Intrusion Detection Systems) é conjunto de componentes, de software ou de hardware, que tem a função de detetar, identificar e responder a atividades não autorizadas ou anormais num sistema alvo.

Uma intrusão é qualquer conjunto de ações com o intuito de comprometer a integridade, a confidencialidade ou a disponibilidade de um recurso.

O Suricata é um sistema de deteção de intrusão e prevenção de intrusão de código aberto. Esta plataforma foi desenhada para inspecionar o tráfego de rede em tempo real e detetar atividades suspeitas ou maliciosas.

Suporta um conjunto amplo de protocolos de rede, incluindo HTTP, DNS, TLS, FTP, tendo a capacidade de detetar ameaças que podem atuar em diferentes camadas dos protocolos.

Esta ferramenta é compatível com as regras criadas no Snort, outro popular sistema de deteção de intrusão, permitindo que os utilizadores migrem facilmente entre os dois sistemas. Além disso, o Suricata pode ser integrado com várias outras ferramentas de segurança e análise de rede, como o Kibana, Elasticsearch, Splunk, e muitos outros, para visualização e correlação de eventos.

O Suricata é mantido e desenvolvido pela Open Information Security Foundation (OISF), uma organização sem fins lucrativos que promove a colaboração na comunidade de segurança da informação. É amplamente utilizado em ambientes corporativos, governamentais e académicos para melhorar a segurança de redes.

Suricata