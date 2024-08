Nvidia divulga um crescimento de 122% nas receitas! Procura de chips está ao rubro

Com a procura por processadores em alta, a Nvidia tem registado um crescimento impressionante. Apesar de uma queda das ações, a empresa apresentou um crescimento de 122% nas receitas.

Superando as expectativas do mercado, a receita da Nvidia continua a aumentar, tendo subido 122% numa base anual durante o trimestre, após três períodos consecutivos de crescimento ano a ano superior a 200%.

De acordo com a CNBC, o lucro líquido mais do que duplicou para 16,6 mil milhões de dólares, ou 67 cêntimos por ação, no trimestre, em comparação com 6,18 mil milhões de dólares, ou 25 cêntimos por ação, no período homólogo em 2023.

A Nvidia tem beneficiado muito do investimento global em Inteligência Artificial (IA), que exige processadores mais potentes. De facto, as ações da empresa subiram mais de 150% este ano, depois de subirem quase 240% em 2023. Recentemente, a sua capitalização de mercado atingiu os 3 biliões, e a Nvidia foi, brevemente, a empresa pública mais valiosa do mundo.

Grande parte do negócio da Nvidia é direcionada para um leque de fornecedores de serviços cloud e grandes tecnológicas, como Microsoft, Alphabet, Meta e Tesla. De facto, os chips da empresa, nomeadamente os H100 e H200, são utilizados na grande maioria das aplicações de IA generativa, como o ChatGPT da OpenAI.

As receitas associadas ao negócio de centros de dados da Nvidia, que incluem os seus processadores de IA, aumentou 154% relativamente ao ano passado, para 26,3 mil milhões de dólares, correspondendo a 88% das vendas totais.

Agora, os clientes aguardam a chegada do chip de IA da próxima geração, o Blackwell. Segundo a Nvidia, foram enviadas amostras do processador durante o trimestre e feita uma alteração no produto, por forma a torná-lo mais eficiente.

No quarto trimestre, esperamos entregar vários milhares de milhões de dólares em receita do Blackwell.

Disse Colette Kress, diretora financeira da Nvidia, numa chamada com analistas.

A Nvidia disse que a sua margem bruta caiu no trimestre para 75,1% de 78,4% no período anterior, embora ainda esteja acima dos 70,1% de um há ano. Para o ano inteiro, a empresa disse que espera que as margens brutas estejam na "faixa de meados de 70%". Os analistas, contudo, esperavam uma margem de 76,4% para o ano inteiro, de acordo com a StreetAccount.

Não só de IA se faz o sucesso da Nvidia

Apesar do sucesso que a empresa reúne no mundo da IA, nem todas as suas vendas correspondem a chips para esse fim. Segundo a Nvidia, 3,7 mil milhões em receita chegaram por via dos produtos de rede da empresa.

Além disso, a receita no negócio dos jogos aumentou 16% relativamente ao ano anterior, para 2,9 mil milhões de dólares. Segundo a empresa, isto deveu-se parcialmente ao aumento das encomendas de placas de jogos para PC, bem como de "SoC para consolas de jogos".

A empresa fabrica, também, chips para designers gráficos de alta qualidade, num negócio que aumentou 20% e registou 454 milhões de dólares em receitas; e chips para carros e robótica, tendo sido reportados 346 milhões de dólares em receitas.