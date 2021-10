Netflix vai alterar a forma como classifica a popularidade das suas séries

Há uns dias, aqui, dissemos-lhe que a série da Netflix Squid Game foi considerada o maior sucesso de lançamento da plataforma de streaming. Contudo, uma das fragilidades dessa classificação tem que ver com a contabilização que a Netflix considera. Ou seja, apesar dos milhões de telespectadores, as séries poderão não ser efetivamente as mais vistas.

Então, a Netflix vai alterar a forma como classifica a popularidade dos seus conteúdos.

Alteração na classificação altera popularidade dos conteúdos da Netflix

No passado, a Netflix classificou a popularidade dos conteúdos com base na conclusão dos dois primeiros minutos de um filme, série ou documentário, nos 28 dias seguintes ao seu lançamento. No entanto, recentemente, lançou classificações baseadas no número total de horas que um conteúdo foi visto.

Conforme anunciou numa carta dirigida aos seus acionistas, as classificações de popularidade dos conteúdos da Netflix começarão a basear-se na métrica que considera o número total de horas que um título foi assistido, a partir do final deste ano.

Há alguma diferença nas classificações [...], mas pensamos que o envolvimento medido pelas horas vistas é um indicador ligeiramente melhor do sucesso global dos nossos títulos e da satisfação dos membros. Também corresponde à forma como os serviços externos medem a audiência televisiva e dá o devido crédito ao rewatching.

Disse a Netflix na carta.

O novo método de classificação poderá calcular o sucesso de um conteúdo de forma muito mais fidedigna, uma vez que o critério dos dois minutos poderia deturpar o verdadeiro sucesso de uma série ou filme.

Além disso, a Netflix anunciou que começará a lançar métricas de conteúdos mais regularmente fora do relatório de lucros, “para que os nossos membros e a indústria possam medir melhor o sucesso no mundo do streaming”.

Segundo o The Verge, Ted Sarandos, co-CEO da Netflix e diretor de conteúdos da plataforma, partilhou na CodeCon uma classificação dos títulos mais populares, quer com base na métrica dos dois minutos, quer com base nas horas vistas. Comparando os resultados, verifica-se que a utilização das diferentes métricas tem um impacto significativo na classificação dos títulos.

