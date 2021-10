Xbox Game Pass antecipa final de ano de arromba

Este final de ano, promete ser uma sucessão de emoções, pelo menos para quem possua uma Xbox e tenha subscrito o serviço Xbox Game Pass.

Com efeito, nos próximos 3 meses que se aproximam, o serviço vai receber (além das atualizações mensais normais), alguns títulos provenientes dos Xbox Game Studios que deixam água na boca... Venham ver.

No passado dia 19 de outubro, através do Xbox Wire, a Microsoft publicou um post escrito pelo Head of Xbox Game Studios, Matt Booty, que se relaciona com este final de ano que se aproxima e que será certamente, um período bastante excitante para possuidores do Xbox Game Pass.

A pouco tempo do 20º aniversário da Xbox, que se celebra em novembro, a Xbox antecipa um trimestre repleto de novidades, encabeçadas por lançamentos de jogos back-to-back no Xbox Game Pass.

São 5 jogos desenvolvidos pelos Xbox Game Studios que prometem qualidade e diversão a todos os subscritores do Xbox Game Pass, desde o dia 1:

Age of Empires IV

Age of Empires IV será lançado a 28 de outubro e é o regresso de uma das séries de estratégia mais importantes de sempre. Um ícone no que respeita a jogos RTS, Age of Empires encontra-se de regresso, após uma mão cheia de anos de ausência.

A franquia Age of Empires tem sido uma parte importante do legado de jogos da Microsoft durante 24 anos e o lançamento de 28 de outubro será o maior até agora, trazendo o jogo de estratégia em tempo real, evoluído para uma nova geração na Steam e Xbox Game Pass para PC, no primeiro dia.

Minecraft

Conhecido nos 4 cantos do Mundo, Minecraft também tem motivos para celebrar e fazer felizes os subscritores do Xbox Game Pass.

O novo Minecraft juntar-se-á ao Xbox Game Pass para PC no dia 2 de novembro, seguido dos novos Minecraft Dungeons Seasonal Adventures e Caves & Cliffs: Parte II, já no final deste ano.

Forza Horizon 5

Neste final de ano, encontra-se também previsto, o lançamento de Forza Horizon 5, naquele que será o jogo mais ambicioso da série até à data.

Forza Horizon 5 tem lançamento marcado para 9 de novembro (com acesso antecipado a partir de 5 de novembro) e na data de lançamento, os jogadores poderão pegar em centenas de bólides em pleno calor do México a acelerar para rumo ao Xbox Game Pass.

Este será o melhor Forza Horizon, vencedor do prémio Best of E3, e vai ser lançado simultaneamente na Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC e Steam, e Xbox Game Pass, incluindo consola, PC e Cloud Gaming (beta).

Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition

O Rei dos Céus vai regressar em breve com uma edição Game of the Year Edition e os jogadores do Xbox Game Pass não irão perder o avião. Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition será lançado dia 18 de novembro.

O Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition é lançado com uma atualização gratuita para jogadores já existentes, com cinco novas aeronaves, oito novos aeroportos, novos Discovery Flights, tutoriais, e funcionalidades altamente solicitadas pela comunidade como o suporte DX12. O Microsoft Flight Simulator lançará também as emocionantes Reno Air Races, que apresentam o desporto motorizado mais rápido da Terra.

Halo Infinite

Por fim, o tão aguardado regresso do Master Chief, também acontece neste final de ano, com Halo Infinite. O Halo Infinite será lançado a 8 de dezembro.

O Master Chief está de regresso e é já a 8 de dezembro que chega com o lançamento do Halo Infinite. Segundo Matt Booty, este é o Halo imaginado há 20 anos atrás e que finalmente ganhou vida. Trata-se do maior jogo Halo de sempre da série. O jogo estará disponível no Game Pass quando for lançado, através da Xbox One, Xbox Series X|S, e PC. Os membros do Game Pass Ultimate receberão também bónus mensais para vários jogadores, como parte dos seus Perks.