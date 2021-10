Preços da eletricidade aumentaram e gás recuam na UE! E em Portugal?

Preços da eletricidade e gás são hoje dos temas mais falados na comunicação social. Como temos vindo a acompanhar, os mercados estão inconsistentes e isso tem levado a valores recorde.

Os preços da eletricidade na União Europeia subiram no 1.º semestre e os do gás recuam. Saiba como está Portugal.

Os preços médios da eletricidade doméstica na União Europeia (UE) aumentaram para os 21,9 euros/100kWh e os do gás recuaram para 6,9 euros/100kWh no primeiro semestre deste ano face ao período homólogo, revelou hoje o Eurostat.

De acordo com os dados, na UE, os preços da eletricidade aumentaram de 21,3 euros por 100kWh no primeiro semestre de 2020 para 21,9 euros/100kWh nos primeiros seis meses de 2021.

Os preços do gás para consumo doméstico recuaram de 6,5€/100kWh para 6,4€/100kWh.

Portugal ocupa o oitavo lugar na tabela dos preços da eletricidade

O nosso país ocupa o oitavo lugar na tabela dos preços da eletricidade. Segundo a Eurostat, em Portugal o preço da eletricidade foi de 20,8€/100kWh para uso doméstico. Ao nível do gás, o nosso país ocupa a terceira posição, com um valore de 7,6€, tendo, em ambos os casos, recuado face aos 21,2 euros e 7,8 euros registados no mesmo período de 2020.

Contas feitas, o preço da eletricidade baixou em Portugal de 21,2€/100kWh para 20,8€/100kWh e o do gás de 7,8€/100kwh para 7,6€/100kwh e, em ambos os casos, incluindo taxas e impostos.

Alemanha apresenta os valores mais elevados de energia com 31,9€/100kWh, seguida da Dinamarca com 29€, a Bélgica com 27€ e a Irlanda com 25,6€.

A Hungria foi quem apresentou o preço mais baixo de eletricidade doméstica com 10€/100kWh. Segue-se a Bulgária com 10,2€ e Malta com 12,8€.

No que respeita aos preços do gás natural para consumo doméstico, estes recuaram em 20 dos 23 Estados-membros que enviam dados para o Eurostat, com a Lituânia (2,8€/100kWh), a Letónia (3€) e a Hungria (3,1€) a cobrarem os menores preços aos consumidores e os Países Baixos (9,6€), a Dinamarca (9€) e Portugal (7,6€) a apresentarem os custos mais altos entre os Estados-membros.