Netflix apresentou a nova funcionalidade de Transferência de Perfil

A Netflix anunciou um novo sistema que permite que os utilizadores transfiram os seus perfis de uma conta para outra. A Transferência de Perfis serve, basicamente, para migrar as preferências, sugestões, bem como outras especificidades, entre diferentes contas de membros da plataforma de streaming.

Perfis de Crianças ou com PIN não podem ser transferidos.

Assim como explica a Netflix, “as pessoas mudam de casa, a família cresce, as relações mudam”. Por isso, e porque “a vida acontece”, a plataforma de streaming disponibilizou uma nova funcionalidade chamada Transferência de Perfil. Esta surge com o objetivo de facilitar certas mudanças na vida dos utilizadores.

Esta funcionalidade permite que as pessoas que utilizam uma determinada conta transfiram um perfil para uma conta própria. A transferência inclui recomendações, histórico de visualização a lista pessoal, jogos guardados, definições, e todas as informações associadas.

A Netflix oferece a possibilidade de desativar a Transferência de Perfil. No entanto, conforme explicou num e-mail enviado aos utilizadores, caso se mantenha ativa, as transferências de perfil ficarão ativas 10 dias após o dia 20 de outubro de 2022.

As transferências de perfil não incluem as informações de pagamento e a sua ativação é gratuita. Mais do que isso, perfis Crianças e aqueles protegidos por PIN não podem ser transferidos. Por outro lado, todos os jogos que estiverem guardados num determinado perfil serão movidos para a nova conta.

Temos estado a testar a Transferência de Perfil no Chile, Costa Rica e Peru desde março e aprendemos que é uma funcionalidade realmente valiosa para os membros que estão a iniciar novas contas durante os tempos de mudança.

Disse a Netflix, num e-mail para o Gizmodo.

Recorde-se que, como vimos aqui, a partir do próximo ano, a Netflix vai cobrar um valor extra a todos aqueles que estejam a partilhar conta com outros utilizadores.

Leia também: