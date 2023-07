Depois do Canadá, plano Base da Netflix começa a desaparecer noutros mercados

O mais barato dos planos de subscrição da Netflix sem publicidade deverá ser extinto de muitos mercados em breve. Depois do Canadá, seguem-se outros países. Para já, Portugal parece não ter grandes preocupações.

O serviço Base, ou Basic, é hoje o mais acessível em Portugal. Por 7,99 € garante o acesso ao serviço de streaming em 720p, num único dispositivo. Contudo, existem países que já têm disponível o plano com publicidade que oferece qualidade FullHD, suporta dois dispositivos ao mesmo tempo... mas tem publicidade.

No Canadá, há menos de um mês, a Netflix já tinha eliminado das suas possibilidades de novas subscrições este plano base, ficando o plano com publicidade como a opção mais acessível. Esta decisão fazia antecipar o fim deste plano noutros mercados, como acabou de acontecer agora nos EUA e no Reino Unido.

Outros grandes mercados, como o Brasil, Espanha ou França, apesar de terem já os planos com publicidade disponíveis, parece ainda terem ficado de fora desta medida, mas certamente que não faltará muito tempo para que também nestes o plano base seja cancelado.

Por exemplo, nos EUA, o plano mais barato, é o standard com publicidade que custa agora 6,99 dólares por mês. O plano Standard normal tem um custo de 15,49 dólares por mês. Finalmente, o plano mais caso, o Premium, custa 19,99 dólares/mês. Os utilizadores antigos com o plano Basic não serão afetados por tal mudança, sendo apenas refletido na criação de novas contas.

Portugal longe do problema da Netflix?

Para já, Portugal é um dos mercados que ainda não tem plano com publicidade, pelo que a acontecer uma mudança não se espera que ocorra num curto de espaço de tempo, como nos mercados que já têm este plano ativo há vários meses. O serviço suportado por anúncios ainda está limitado a 12 países em todo o mundo, como um teste que, aparentemente, está a resultar bem para a Netflix.