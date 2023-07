Imagens das carrinhas de entrega da Amazon divulgadas online. Onde fica a privacidade?

Vários vídeos captados pelas câmaras de vigilância das carrinhas de entrega da Amazon estão a ser publicados no Reddit nas últimas semanas. Esta situação está a levantar novas preocupações sobre a privacidade dos estafetas de entrega que estão a ser monitorizados durante todos os seus turnos.

Os estafetas da Amazon e os próprios clientes podem estar sob graves violações de privacidade depois da partilha de vários vídeos das carrinhas de entregas que são monitorizadas durante todo o tempo de trabalho.

As imagens estão a ser partilhadas no Reddit e mostram, além das imagens, as conversas com os clientes. O exemplo seguinte é um desses casos em que se ouve uma conversa ocasional entre a estafeta e outras pessoas, sobre um cão que acaba por entrar na carrinha. Este vídeo parece ter sido gravado por smartphone de imagens que estavam a ser reproduzidas num PC. Segundo o The Verge, parece ser no espaço de um parceiro de serviços de entrega da Amazon (DSP).

Privacidade e segurança dos estafetas em causa

Os motoristas já expressaram preocupação com a sua privacidade desde que essas câmaras foram instaladas, comparando a experiência de serem observados pelo "Big Brother". Os sistemas de vigilância semelhantes foram usadas para as negociações entre a UPS e o sindicato International Brotherhood of Teamsters no início deste mês, com a empresa de entregas a concordar provisoriamente em desligar as suas câmaras nos veículos.

Noutras partilhas feitas no Reddit, as imagens divulgadas parecem ter sido recolhidas diretamente do sistema de videovigilância das carrinhas. Como é que estas imagens foram divulgadas? Ainda não se sabe.

A Amazon começou a instalar as câmaras com tecnologia de inteligência artificial, fornecidas pela Netradyne Driveri, em 2021 para analisar os motoristas enquanto conduziam as carrinhas e faziam as suas entregas. Posteriormente, estes trabalhadores foram obrigados a assinar um formulário de consentimento biométrico para permitir que a empresa recolhesse informações como fotografias, localização do veículo, velocidade, aceleração, "potenciais infrações de trânsito" e "comportamento potencialmente arriscado do motorista", sob pena de perderem os empregos.

As câmaras de vigilância gravam no dispositivo "100% do tempo" e o sistema de IA carrega clipes específicos para os "servidores seguros" da Amazon ou dos seus parceiros quando deteta alguns problemas relacionados à segurança ou oportunidades para melhorar mapas e rotas.

Muitos dos vídeos de vigilância carregados no Reddit incluem várias preocupações de segurança, como veículos a bater nas carrinhas de entrega da Amazon, ou cenas mais caricatas como um homem a ser atacado pelo cão de um cliente.

O que diz a Amazon?

A política de privacidade da Amazon para sua tecnologia de câmaras de veículos afirma que as imagens gravadas estão disponíveis para DSPs através de um "portal seguro" e que só partilha essas informações com outras entidades da Amazon que tenham acesso aprovado. A Amazon afirma que essas informações são protegidas por "medidas de segurança técnicas e organizacionais razoáveis".

Em declarações ao site, a Amazon afirma que "as câmaras Netradyne são usadas para ajudar a manter os motoristas e as comunidades onde entregam seguros. Os parceiros de serviço de entrega têm acesso ao portal Netradyne, onde as câmeras do veículo carregam automaticamente o conteúdo de vídeo quando há um incidente de segurança". Além disso, foi referido que os parceiros de serviço de entrega podem optar por partilhar as imagens de vídeo com os seus funcionários. No entanto, por motivos de privacidade, publicar o conteúdo externamente é uma violação das políticas do programa."