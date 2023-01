Embora já existam vários serviços de streaming disponíveis, a Netflix continua a ser um dos mais populares entre os utilizadores. No entanto, esta é uma realidade que poderá mudar em breve, dadas as alterações que a empresa está a preparar na sua plataforma, especialmente no que respeita ao pagamento extra pelas contas partilhadas com outros utilizadores.

Assim sendo, na nossa questão desta semana queremos então que nos responda ao seguinte: Se pagar pelas contas partilhadas na Netflix, vai deixar o serviço? Participe!

Se pagar pelas contas partilhadas na Netflix, vai deixar o serviço?

Tal como já se tem falado há algum tempo, a Netflix prepara-se para levar a cabo algumas mudanças importantes no seu serviço. E se até aqui muitos utilizadores partilhavam as suas contas com familiares e amigos, esta é uma práticas que deverá em breve ser cobrada e, assim, afetar o número de subscritores da plataforma.

Nalguns mercados, a empresa já implementou essas mesmas mudanças e espera-se assim que esta cobrança extra aplicada à partilha de contas chegue em breve também ao nosso país. Mas a empresa não é alheia às consequências que esta alteração possa trazer e reconhece que a mesma poderá originar vários cancelamentos do serviço.

Para já, os preços para os diferentes países ou datas para a chegada desta nova modalidade ainda não foram revelados. No entanto, a empresa adianta que estas mudanças serão alargadas "no final do primeiro trimestre de 2023".

Assim, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se vai deixar a Netflix caso comece a pagar pelas contas partilhadas no serviço. Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Se pagar pelas contas partilhadas na Netflix, vai deixar o serviço? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Deixe-nos então sugestões de temas na caixa de comentários ou envie para marisa.pinto@pplware.com