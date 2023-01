Antenas da Altice, NOS e Vodafone põem comunicações em risco

Os serviços de comunicações são compostos por vários equipamentos. Há equipamentos de gestão, de encaminhamento e também antenas que permitem levar o sinal mais longe.

Segundo um grupo de peritos, há antenas da Altice, NOS e Vodafone que põem comunicações em risco. Componentes vão ter de ser substituídos.

Altice, NOS e Vodafone vão ter de substituir componentes que não cumprem lei

De acordo com a Comissão de Avaliação de Segurança, a Altice, NOS e Vodafone vão ter de substituir componentes que não cumprem lei e regras europeias. A Comissão de Segurança avaliou a segurança das redes e detetou situações críticas. Os problemas estão presentes a vários níveis.

Só para se ter uma ideia, o 5G integra cinco "camadas": rede principal (core); gestão da rede; transporte terrestre da rede (fibra ótica, por exemplo); sistemas de interligação entre redes; e rádio (antenas de receção e transmissão do sinal de rede).

Como as várias camadas têm funções diferentes, a gravidade da situação não é igual em todos os casos detetados e os respetivos impactos diferem consoante os cenários de risco desenhados pela Comissão de Avaliação de Segurança, revela o Dinheiro Vivo (DV).

O DV apurou ainda que os peritos vão indicar aos operadores que as correções devem ser feitas em sintonia com os ciclos de renovação normais dos sistemas de comunicação. Por exemplo, se um determinado componente considerado de risco chegar ao fim da sua vida útil no final do ano é nesse momento que ocorrerá a renovação.

O relatório final será validado pelos membros da comissão e posteriormente, enviado ao secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, Mário Campolargo.