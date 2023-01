Nintendo aposta tudo e vai aumentar a produção da consola Switch

Se, no geral, o cenário na indústria tecnológica não está nada animador, devido à crise enconómica originada pela guerra da Rússia contra a Ucrânia, por outro lado temos a Nintendo que parece ter uma estratégia mais positiva e motivadora para o seu futuro.

Numa altura em que várias empresas estão a levar a cabo diversos cortes no fabrico dos seus produtos, a gigante japonesa rema noutra direção e vai então aumentar a produção da sua consola de sucesso, a Switch.

Nintendo vai aumentar a produção da Switch

Enquanto alguns nomes mais poderosos do segmento tecnológico veem com cautela a inflação económica e adotam várias medidas drásticas, onde se incluem despedimentos e cortes na produção, a Nintendo parece estar a encarar a situação como mais um desafio que deve ser ultrapassado.

De acordo com as últimas informações, a Nintendo Switch, que é a consola de sucesso da empresa, mas que já conta com cerca de 6 anos no mercado, vai-se manter disponível em grandes quantidades no mercado, uma vez que a marca japonesa tem planos para aumentar a produção do equipamento. Assim, com este aumento, a empresa espera conseguir enviar perto de 21 milhões de unidades para o mercado, ainda durante o seu ano fiscal, o qual termina no mês de março.

Se muitos consideravam que a Switch já estava obsoleta, esta é mais uma prova de que essa ideia não corresponde à realidade. Lembramos que no final de 2021, o presidente da Nintendo garantiu que a consola estaria no mercado por mais 5 anos. Já em fevereiro de 2022, o CEO da marca adiantou que a Switch só agora está a meio do seu ciclo de vida.

Pode-se definir a Nintendo Switch como uma consola moderna e popular, mas com hardware já antigo, nomeadamente um SoC Nvidia Tegra X1, anunciado oficialmente em 2015. Estas características naturalmente trazem dissabores como aconteceu, por exemplo, com o recém lançado Pokémon Scarlet & Violet onde a empresa teve que realizar alguns ajustes de forma a que o jogo conseguisse funcionar razoavelmente na consola.