Nintendo Switch ainda se vai manter no mercado pelo menos durante mais 5 anos

A Nintendo Switch é uma das consolas mais populares em todo o mundo. E recentemente esse título ficou comprovado com a notícia de que o equipamento já havia conseguido vender mais de 92 milhões de unidades.

Mas os fãs podem agora ter mais motivos para se alegrarem, uma vez que segundo o presidente da Nintendo a consola de videojogos ainda vai manter-se no mercado pelo menos durante mais 5 anos.

Nintendo Switch ainda cá estará pelo menos mais 5 anos

A Nintendo Switch é uma consola com muito sucesso criada pela empresa japonesa. E não há mesmo dúvidas de que foi uma das melhores e maiores apostas por parte da Nintendo no segmento gaming.

E agora, segundo o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, a Switch ainda vai manter-se no mercado pelo menos durante mais 5 anos. As declarações foram feitas pelo executivo durante uma sessão de perguntas e respostas com os investidores, onde Furukawa referiu que, atualmente, a consola de videojogos ainda está na metade do seu ciclo de vida.

De acordo com o presidente da empresa:

Não podemos comentar sobre o próximo jogo neste momento. Já é o quinto ano desde o lançamento da Nintendo Switch, e a venda total de hardware ultrapassou 90 milhões de unidades. Reconhecemos que o sistema está no meio do seu ciclo de vida. O lançamento do modelo Nintendo Switch - OLED também tem contribuído para o contínuo impulso de vendas e agora estamos a oferecer aos consumidores três modelos da Nintendo Switch para combinar com os seus estilos de jogo e estilo de vida, bem como uma ampla gama de software. Com isso, acreditamos que foi lançada uma base para o crescimento que excede o que considerávamos anteriormente um ciclo de vida de hardware convencional. Com relação à próxima consola, estamos a considerar muitas coisas diferentes, mas no que diz respeito ao conceito e ao tempo de lançamento, não há nada que possamos partilhar neste momento.

Esta é então uma boa notícia para os jogadores fãs da Nintendo Switch. E certamente que nos próximos 5 anos haverá muitas mais novidades para esta consola