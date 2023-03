Óscares 2023: Academia decidiu romper uma tradição com mais de 60 anos

Para os amantes de cinema, esta será uma noite para passar em claro. Afinal, o Dolby Theatre, em Los Angeles, Califórnia, estará a receber os Óscares 2023, a 95.ª cerimónia dos Prémios da Academia. Num ano em que a organização decidiu romper uma tradição icónica com mais de 60 anos, os portugueses poderão ir além da nomeação e trazer uma estatueta dourada para a "ocidental praia lusitana".

Óscares rompem com uma tradição com 60 anos de história

A red carpet (em português, passadeira vermelha) é um dos momentos mais expressivos, não só dos Óscares, mas de vários outros eventos que a adotam para a passagem dos artistas e dos demais convidados. Embora a utilização da passadeira vermelha, em Hollywood, remonte aos anos 20, a Academia adotou-a, em 1961, para a integrar como parte da experiência do evento.

Esta ano, contudo, não haverá passadeira vermelha. Conforme brincou o anfitrião, Jimmy Kimmel, desta vez "não será derramado sangue".

Numa entrevista ao The Hollywood Reporter, Lisa Love, uma consultora especializada em passadeiras vermelhas, explicou a razão pela qual a equipa criativa decidiu alterar o símbolo icónico. Segundo a especialista, o pedido surgiu do próprio diretor executivo da Academia, Bill Kramer, que disse querer transformar o evento de dia num evento noturno.

A escolha recaiu sobre uma passadeira cor de champagne, cujo mote foi "ver o pôr-do-sol, numa praia de areia branca, durante a golden hour, com uma taça de champagne, evocando a calma e a tranquilidade".

Além disso, Lisa Love partilhou, com a Associated Press, que "este ano, a passadeira será coberta, em parte para proteger os artistas e as câmaras das condições meteorológicas, mas também para ajudar a transformar as chegadas num evento noturno". Afinal, para a especialista, bem como para a organização dos Óscares, houve sempre uma desconexão entre o dress code e o facto de a cerimónia começar a meio da tarde.

Também este ano, os membros da imprensa terão de acatar regras de vestuário, que incluem vestidos pretos e fatos pretos com gravata.

Portugal já voou até aos Estados Unidos e poderá regressar com prémio histórico

Um homem e o seu filho saltam de paraquedas todos os dias, da sua casa fria e vertiginosa presa no alto de um precipício, para se deslocarem à aldeia que se situa na planície abaixo, onde vendem o gelo que produzem durante a noite.

É assim que João Gonzalez resume o seu terceiro filme, “Ice Merchants”, que, em 14 minutos e sem diálogos, convenceu os críticos. Com produção de Bruno Caetano, pela Cola Animation, esta obra portuguesa é um dos filmes candidatos ao Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação, na 95.ª cerimónia dos Prémios da Academia.

Por terras americanas há já algumas semanas, o realizador João Gonzalez e o produtor Bruno Caetano admitiram, à CNN Portugal, estar otimistas, mas sem grandes nervos. Conscientes de que poderão dar a cara pelo primeiro filme português a receber uma estatueta dourada, os dois portugueses asseguraram ter os "os pés bem assentes na terra" e saber que as probabilidades não jogam a seu favor".

Não depende unicamente da qualidade dos filmes. Há muitos fatores em jogo: fatores políticos, as produtoras, a campanha, o alcance mediático... Há alguns produtores que estão a jogar em casa, enquanto nós somos aquele estúdio independente de Portugal.

Clarificou Bruno Caetano, enquanto João Gonzalez admitiu que "todos têm grande qualidade e são muito interessantes".

Nem eu, nem o Bruno, nem ninguém na equipa está propriamente com expectativas de chegar lá e ter essa surpresa. Se acontecer será incrível, mas não vamos para lá com grandes expectativas, vamos aproveitar o momento e se isso acontecer será um bónus incrível.

Assegurou João Gonzalez, ao Diário de Notícias.

O trailer da curta-metragem pode ser visto aqui.

Onde assistir à cerimónia dos Óscares 2023?

Mais uma vez, à semelhança de anos transatos, a RTP1 transmitirá, em exclusivo, os Academy Awards, a partir das 23h30.

Conheça todos os títulos e todas as nomeações: