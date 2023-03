MB WAY: É possível piratear caixa multibanco e obter códigos?

O MB WAY é o serviço nacional de pagamentos móveis mais moderno e completo, que conta com mais de 4,5 milhões de utilizadores. Há um vídeo que mostra como pode piratear uma caixa multibanco e obter códigos e obter códigos de levantamento infinitos do MB WAY.

O MB WAY é a solução MULTIBANCO para fazer compras online e em loja, criar cartões MBNET, utilizar Caixas MULTIBANCO, enviar dinheiro e dividir contas com os seus amigos. Para começar a usar o MB WAY pode aderir através da app, ou através do MULTIBANCO. Basta associar o seu cartão ao seu número de telemóvel, e definir o seu PIN MB WAY!

Vídeo mostra como obter códigos de levantamento infinitos do MB WAY

Há um vídeo a circular na internet que mostra como piratear caixa multibanco e obter códigos de levantamento infinitos do MB WAY. Ora veja!

No vídeo é possível ver alguém a introduzir um código de levantamento do MB WAY e a recolher o dinheiro que indicou requerer.

O Polígrafo SIC foi averiguar se é mesmo assim. A SIBS, que gere a rede de multibanco em Portugal, regista que a operação que se vê é o que pode fazer com um código que tem de ser gerado pela aplicação MB WAY no telemóvel.