Pronto para a noite dos Óscares? Estes são os filmes que tem que ver até domingo

A 95.ª cerimónia de entrega dos Academy Awards - Oscars 2023, será apresentada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e homenageará os melhores atores, técnicos e filmes de 2022, com a presença histórica de Portugal a ser nomeado para Melhor Curta-Metragem de Animação com Ice Merchants de João Gonzalez e Bruno Caetano. Mas se quer acompanhar a cerimónia, não pode deixar de ver, pelo menos, os filmes nomeados. Conheça todos os títulos e todas as nomeações e saiba como pode acompanhar tudo em direto.

A emissão dos Óscares 2023 vai voltar a ter palco na RTP, no dia 13 de março a partir das 00h00. A 95.ª Cerimónia de entrega dos Óscares é uma iniciativa da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas, que decorre na Union Station Los Angeles, no Dolby Theatre em Hollywood & Highland Center.

Os nomeados para Melhor Filme que tem que ver até domingo

Top Gun: Maverick

Depois de mais de 30 anos de serviço como um dos principais aviadores da Marinha, Pete "Maverick" Mitchell está de volta para romper os limites como um piloto de testes corajoso. No mundo contemporâneo das guerras tecnológicas, Maverick enfrenta drones e prova que o fator humano ainda é essencial.

Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo

Uma rutura interdimensional baralha a realidade e uma inesperada heroína precisa usar os seus novos poderes para lutar contra os perigos bizarros do multiverso. Este é um dos grandes favoritos para a noite dos Óscares.

Triângulo da Tristeza

Um cruzeiro para os super-ricos afunda, deixando os sobreviventes, incluindo um casal de celebridades, presos numa ilha.

A Oeste Nada de Novo

"A Oeste Nada de Novo" segue a cativante história de um jovem soldado alemão na frente oeste da Primeira Guerra Mundial. Paul e os seus camaradas sentem na pele como a euforia inicial da guerra se transforma em desespero e medo, ao lutarem pela própria vida e pelas vidas uns dos outros nas trincheiras.

Elvis

Desde sua ascensão ao estrelato, o ícone do rock Elvis Presley mantém um relacionamento complicado com o seu enigmático empresário, Tom Parker, por mais de 20 anos. Um filme classificado como biografia, drama e musical.

Tár

Tár é outro dos filmes nomeados para a categoria de melhor filme, e também entra em nomeações para Melhor Atriz, Melhor Roteiro Original, Melhor Direção, Melhor Montagem e Melhor Fotografia. O filme examina a natureza mutável do poder, seu impacto e durabilidade em nosso mundo moderno.

Avatar: O Caminho da Água

Após formar uma família, Jake Sully e Ney'tiri fazem de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora quando uma antiga ameaça ressurge, e Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos.

Os Fabelmans

O jovem Sammy Fabelman se apaixona por filmes depois que seus pais o levam para ver "The Greatest Show on Earth". Armado com uma câmera, Sammy começa a fazer seus próprios filmes em casa, para o deleite de sua mãe solidária.

Os Espíritos de Inisherin

Situado numa ilha remota na costa oeste da Irlanda, "Os Espíritos de Inisherin" acompanha os amigos de longa data Pádraic e Colm que se encontram num impasse quando Colm, inesperadamente, põe fim à amizade deles. Um estupefato Pádraic, amparado pela sua irmã Siobhán e pelo problemático jovem ilhéu Dominic, esforça-se para recuperar o relacionamento, recusando-se a aceitar um não como resposta. No entanto, os esforços repetidos de Pádraic apenas fortalecem a determinação de seu ex-amigo e, quando Colm entrega um ultimato desesperado, os eventos sucedem-se rapidamente com consequências inesperadas.

A Voz das Mulheres (Women Talking)

Um grupo de mulheres numa comunidade religiosa menonita isolada na Bolívia luta para reconciliar a sua fé com uma série de agressões sexuais cometidas pelos homens da colónia.