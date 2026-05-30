Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

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· Cinema 3 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. maisumsapo says:
    30 de Maio de 2026 às 15:08

    Nem sei por onde começar, um quase setentão a fazer de spider-man. Enfim! Mas parece que a série está porreira ou o Nico tem um marketing muito bom…

    Já agora alguém está a ver isto a preto e branco? COmeçei a ver em preto e branco e mudei logo para true Hue ou lá o que diz lá na app do prime. Acho que vê-se mais detalhes mas depois os videofilos d atreta dizem que se deve ver em preto e branco. Vcs vêm comO?

    Responder
  2. Gringo Bandido says:
    30 de Maio de 2026 às 15:21

    Com o orçamento desta série ou dos blockbusters de super-heróis podiam fazer uns quantos bons filmes noir mais fieis ao material original dos 40s, nestes ultimos tempos tenho vindo a ver filmes dos 40s na sua maioria noir e ao ver o trailer desta série não me seduziu nada, querem vender o spiderman a graúdos é isso? os miudos agora gostam de noir? muito estranho.

    Responder
  3. Max says:
    30 de Maio de 2026 às 15:49

    Comecei a ver a cores e passei para o preto e branco. È para ver a preto e branco.

    Responder

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