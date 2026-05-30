Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. A sugestão de hoje poderá agradar aos entusiastas tecnológicos não pela história em si, mas pela construção visual, que é peculiar.

Spider-Noir | 8,2/10 ⭐

A série Spider-Noir reinventa o universo do Homem-Aranha num ambiente sombrio inspirado no cinema noir dos anos 30. Em vez do típico herói jovem e otimista, acompanha um investigador privado cansado e marcado pelo passado, que tenta sobreviver numa Nova Iorque dominada pelo crime, pela corrupção e pela violência.

A atmosfera da série aposta em ruas molhadas pela chuva, iluminação em preto e branco e um tom muito mais adulto do que o habitual nas produções de super-heróis.

Um dos destaques de Spider-Noir é a identidade visual. A produção utiliza sombras fortes, cenários vintage e uma fotografia muito cinematográfica para recriar o espírito dos filmes noir antigos. Além disso, o telespectador pode escolher ver na versão a preto e branco ou na versão a cores.