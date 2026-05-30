Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!
Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. A sugestão de hoje poderá agradar aos entusiastas tecnológicos não pela história em si, mas pela construção visual, que é peculiar.
Spider-Noir | 8,2/10 ⭐
A série Spider-Noir reinventa o universo do Homem-Aranha num ambiente sombrio inspirado no cinema noir dos anos 30. Em vez do típico herói jovem e otimista, acompanha um investigador privado cansado e marcado pelo passado, que tenta sobreviver numa Nova Iorque dominada pelo crime, pela corrupção e pela violência.
A atmosfera da série aposta em ruas molhadas pela chuva, iluminação em preto e branco e um tom muito mais adulto do que o habitual nas produções de super-heróis.
Um dos destaques de Spider-Noir é a identidade visual. A produção utiliza sombras fortes, cenários vintage e uma fotografia muito cinematográfica para recriar o espírito dos filmes noir antigos. Além disso, o telespectador pode escolher ver na versão a preto e branco ou na versão a cores.
- A versão monocromática foi criada para imitar os filmes noir clássicos das décadas de 1930 e 1940, usando contrastes fortes, sombras intensas e iluminação dramática. Isso dá à série uma atmosfera mais pesada, misteriosa e cinematográfica, muito semelhante aos antigos thrillers policiais.
- A versão colorida mantém exatamente a mesma história e cenas, mas apresenta uma imagem mais moderna e convencional. As cores ajudam a destacar detalhes dos cenários, roupas e efeitos visuais, tornando a experiência mais próxima das séries atuais de super-heróis.
Nem sei por onde começar, um quase setentão a fazer de spider-man. Enfim! Mas parece que a série está porreira ou o Nico tem um marketing muito bom…
Já agora alguém está a ver isto a preto e branco? COmeçei a ver em preto e branco e mudei logo para true Hue ou lá o que diz lá na app do prime. Acho que vê-se mais detalhes mas depois os videofilos d atreta dizem que se deve ver em preto e branco. Vcs vêm comO?
Com o orçamento desta série ou dos blockbusters de super-heróis podiam fazer uns quantos bons filmes noir mais fieis ao material original dos 40s, nestes ultimos tempos tenho vindo a ver filmes dos 40s na sua maioria noir e ao ver o trailer desta série não me seduziu nada, querem vender o spiderman a graúdos é isso? os miudos agora gostam de noir? muito estranho.
Comecei a ver a cores e passei para o preto e branco. È para ver a preto e branco.