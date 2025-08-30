Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!
Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. A sugestão de hoje é pura ficção científica — para já, pelo menos — e prenderá qualquer fã de tecnologia ao ecrã, pelo enredo verdadeiramente envolvente.
Bodies | 7,3/10 ⭐
Quatro detetives, que vivem em épocas diferentes — 1890, 1941, 2023 e 2053 — encontram o corpo da mesma vítima de homicídio em Whitechapel.
O enredo leva os quatro detetives a perceber que as suas investigações os colocam no centro de uma conspiração que se estende por mais de 150 anos.