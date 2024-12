Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. Com a tecnologia a evoluir desenfreadamente, as séries de ficção científica que mostram contextos onde não conseguimos chegar - pelo menos, agora e brevemente - conseguem ser muito curiosas.

Avenue 5 | 6,7/10 ⭐

Numa altura em que o turismo espacial é uma ambição de algumas empresas, nada como uma série de comédia que nos mostra isso mesmo: um navio de cruzeiro espacial luxuoso vê-se repentinamente a braços com um imprevisto: a viagem vai durar muito, muito mais tempo do que a habitual escapadela pela qual os passageiros pagaram. Muito mais tempo.

Esta comédia de ficção científica foi criada por Armando Iannucci e conta uma história que se passa apenas 40 anos no futuro. Hugh Laurie, conhecido pela série de televisão House como Gregory House, é o comandante da nave espacial.

Avenue 5