É condutor? 4 coisas que deve ter sempre “em mente”…

Além das avaliações teórica e prática para obtenção do título de condução, é normal os condutores serem melhor condutores com a experiência adquirida. Além do código da estrada, deixamos aqui hoje quatros coisas que os condutores devem saber.

Apesar da experiência adquirida pelos condutores e do conhecimento do código de estrada, há coisas que nem todos sabem. Nesse sentido, hoje deixamos aqui quatro curiosidades, que os condutores devem ter sempre em mente.

Condutores: Sabiam que...

A velocidade estreita o campo visual : a uma velocidade de 130 km/h, o campo visual é de apenas 30 graus, o que atrasa a deteção de riscos, reduzindo a capacidade de reagir atempadamente.

: a uma velocidade de 130 km/h, o campo visual é de apenas 30 graus, o que atrasa a deteção de riscos, reduzindo a capacidade de reagir atempadamente. Quanto mais rápido conduzimos, menos tempo dispomos para imobilizar o veículo , quando algo de inesperado acontece: em 50% das colisões, o veículo não tem tempo de parar. É por este motivo que é tão importante manter a distância de segurança.

, quando algo de inesperado acontece: em 50% das colisões, o veículo não tem tempo de parar. É por este motivo que é tão importante manter a distância de segurança. Quanto maior a velocidade, mais graves são os danos : num atropelamento a 30Km/h, 90% das pessoas sobrevive, a 50 km/h a morte do peão é quase certa. Numa colisão frontal a 70km/h, 90% das pessoas sobrevive, a 90 km/h a morte é quase certa. O nosso corpo não está preparado para o embate.

: num atropelamento a 30Km/h, 90% das pessoas sobrevive, a 50 km/h a morte do peão é quase certa. Numa colisão frontal a 70km/h, 90% das pessoas sobrevive, a 90 km/h a morte é quase certa. O nosso corpo não está preparado para o embate. Numa viagem de 20 km, aumentar a velocidade de 50 para 60 km/hora, permite ganhar apenas 4 minutos, porém, uma reduzida diferença de velocidade pode fazer a diferença entre a vida e a morte.

Em Portugal, estima-se que o excesso de velocidade esteja na origem de pelo menos um terço dos acidentes com vítimas mortais. Os dados provam que o efeito dissuasor dos radares contribui decididamente para a redução de acidentes graves permitindo assim salvar vidas.

Sabia que a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), no cumprimento das suas atribuições de planeamento e coordenação de apoio à política do Governo em matéria de Segurança Rodoviária, está a definir a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2021-2030 – Visão Zero 2030, alinhada com a política de segurança rodoviária da Comissão Europeia 2021-2030, com a Declaração de Estocolmo e com a abordagem do Sistema Seguro?

A Visão Zero 2030 pretende fixar o horizonte de médio prazo da política de segurança rodoviária em Portugal e definir os objetivos estratégicos e operacionais correspondentes, a concretizar através de planos de ação bienais.