ESET Partner Meeting 2024 juntou parceiros de revenda B2B

O ESET Partner Meeting 2024 reuniu os seus parceiros de negócio do segmento B2B, contando com participação de mais de 80 parceiros do canal de revenda ESET em Portugal. A edição deste ano teve o mote #maispróximos e foi marcada pela apresentação de novidades, casos de estudo, desafios da diretiva NIS2 e oportunidades para o canal.

No decorrer do evento, realizado em Lisboa no passado dia 27 de novembro, o Diretor Geral da ESET Portugal, Nuno Mendes, apresentou insights de cibersegurança em Portugal baseados no relatório de Risco e Conflitos 2023 do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), confirmando a necessidade de reforço de cibersegurança em diversos setores, quer no âmbito público, quer privado.

O Keynote Speaker convidado foi Michal Jankech – VP de Enterprise, SMB e MSP na ESET – que partilhou indicadores importantes acerca do posicionamento e valores da ESET no mercado, e destacou as oportunidades de negócio em Portugal, com foco no canal MSP e nos novos serviços MDR, agora disponíveis também a nível nacional.

Por seu lado, a Dra. Luísa Cyrne, da Garrigues (sociedade de advogados internacional) foi a oradora convidada e apresentou detalhes e desafios da Diretiva NIS2, esclarecendo também diversas dúvidas aos parceiros durante o painel de Q&A.

A este painel juntou-se também Nuno Mendes que enquadrou as diversas soluções e tecnologias disponibilizadas pela ESET para organizações que procuram conformidade com esta nova diretiva europeia e atualmente em fase de transposição para a lei portuguesa.

Destaque ainda para a participação especial de uma ONG global que tem como missão a proteção da vida marinha e conservação dos oceanos, e que trouxe ao evento o seu testemunho relativamente à importância e papel crucial da tecnologia ESET na proteção do seu staff, frota de navios e operações que levam a cabo no mundo inteiro.

O evento terminou com o reconhecimento dos parceiros com melhor desempenho em várias categorias em 2023 e o dia culminou com uma visita guiada e exclusiva aos bastidores do Oceanário de Lisboa.