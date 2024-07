Kawasaki apresenta a sua moto com motor de combustão interna a hidrogénio que emite água

A Kawasaki apresentou no Japão, na primeira demonstração pública do mundo, a sua moto equipado com motor de combustão interna a hidrogénio que emite água.

No passado dia 20 de julho, a Kawasaki realizou a primeira demonstração pública mundial da sua moto com motor de combustão interna (ICE) a hidrogénio no Circuito de Suzuka, na cidade de Suzuka, Japão. Para fazer com que a moto funcione com hidrogénio em vez de combustível convencional, a Kawasaki teve de fazer várias modificações, especialmente no motor.

O motor a hidrogénio é baseado no motor Supercharged In-Line Four de 998 cm3 que se encontra na moto Ninja H2 da Kawasaki. Este foi sujeito a modificações para permitir a injeção direta de combustível de hidrogénio nos cilindros. O chassis desta poderosa Kawasaki foi concebido para acomodar armazenamento de combustível de hidrogénio e um sistema de abastecimento de combustível de hidrogénio a bordo.

A moto a hidrogénio ICE foi concebida e construída no âmbito de uma investigação iniciada em março de 2023, tendo os testes começado este ano e culminado com a demonstração pública.

Kawasaki que ruge como uma a gasolina, mas emite vapor de água

Quando o condutor acelera, a Kawasaki a hidrogénio continua a rugir e a vibrar, apesar de não utilizar combustível convencional. Isto deve-se ao facto de a mecânica do motor e ao processo de combustão serem semelhantes aos de um motor a gasolina.

Durante a sua primeira demonstração pública global no Japão, o fabricante salientou que o seu principal subproduto é a água, que sai sob a forma de vapor. Isto torna os motores a hidrogénio muito mais limpos em comparação com os motores a gasolina, que emitem poluentes como o CO2, o monóxido de carbono e os óxidos de azoto (NOx).

Iniciativa de neutralidade de carbono até 2030

A Kawasaki admite que, durante a demonstração, uma pequena quantidade de óleo do motor é queimada com o hidrogénio, mas acrescenta que isto apenas resulta na produção de uma quantidade muito pequena de CO2. Mesmo assim, afirmam que as emissões globais são significativamente inferiores às dos motores a gasolina tradicionais.

Até ao momento, a Kawasaki Motors está a realizar investigação e desenvolvimento de uma moto ICE a hidrogénio funcional para utilização comercial. Isto faz parte da sua iniciativa de neutralidade de carbono para os motociclistas no início da década de 2030.

O fabricante afirma que o momento da disponibilidade comercial pode variar em função da infraestrutura de abastecimento de combustível de hidrogénio e do estado da regulamentação legal em cada país.