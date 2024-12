Meta AI anuncia o LLama 3.3 e afirma ter “quase” 600 milhões de utilizadores mensais

O empenho contínuo da Meta em tornar o seu assistente de inteligência artificial (IA) uma presença essencial nas suas aplicações está a revelar-se um sucesso. Além de anunciar o Llama 3.3, a Meta AI encontra-se a um passo de atingir o seu próximo grande marco, com "quase" 600 milhões de utilizadores mensais, conforme revelou Mark Zuckerberg numa atualização recente.

Meta AI ultrapassou os 500 milhões de utilizadores em outubro

Este marco foi anunciado juntamente com o lançamento do mais recente modelo Llama 3.3 70B da Meta. Segundo a empresa, este modelo de texto oferece um desempenho "semelhante ao do modelo Llama 3.1 405B", mas "a uma fração do custo".

Ahmad Al-Dahle, vice-presidente de IA generativa da Meta, partilhou no X uma tabela que mostra que o Llama 3.3 obteve pontuações superiores em vários benchmarks quando comparado com o Gemini Pro 1.5 da Google e o GPT-4o da OpenAI.

O novo modelo Llama 3.3 70B tem um melhor desempenho em coding, raciocínio, matemática, tarefas de conhecimento geral, seguimento de instruções e utilização de ferramentas. Os utilizadores podem agora:

Obter resultados JSON para chamadas de funções;

Obter resultados de raciocínio passo a passo com respostas mais precisas;

Obter uma maior cobertura das principais linguagens de programação, com maior precisão;

Esperar um melhor feedback do código que ajude a identificar e corrigir problemas, bem como um melhor tratamento de erros;

Invocar ferramentas respeitando de forma fiável os parâmetros predefinidos e especificados;

Esperar chamadas de ferramentas conscientes da tarefa que evitam chamar uma ferramenta quando nenhuma é útil.

Zuckerberg também deu um pequeno vislumbre sobre o próximo grande lançamento. "O próximo marco será o Llama 4", afirmou o CEO num vídeo partilhado no Instagram, referindo que a versão 3.3 é a "última grande atualização de IA deste ano".

Até ao momento, Zuckerberg manteve-se reservado quanto aos detalhes do Llama 4, mas deixou algumas pistas ao longo dos últimos meses.

Este ano, o CEO revelou que o modelo está a ser treinado num cluster composto por mais de 100.000 GPUs H100, com a expectativa de que uma das versões "mais pequenas" do Llama 4 seja lançada "no início do próximo ano."

Leia também: