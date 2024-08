Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. Disponível há alguns anos, esta série é obrigatória para aqueles que gostam de uma história bem contada e envolvente de viagens no tempo.

Não sendo tecnológica como outras que já sugerimos, esta série é considerada uma das melhores produções da Netflix e, por isso, pode fazer sentido vê-la, caso seja um entusiasta de ficção científica.

Apesar de não serem possíveis e residirem, apenas, na imaginação e na potencial teoria, as viagens no tempo são um conceito impressionante. De facto, cada autor pensa nelas de forma diferente, idealizando o impacto que essa possibilidade poderia ter no presente das pessoas - e, no caso dos filmes e séries, das personagens.

Esta série de três temporadas está disponível na Netflix.

Dark | 8,7/10 ⭐

Em Dark, as viagens no tempo são utilizadas para reparar perdas do passado. Contudo, durante a série, descobre que a ação de voltar no tempo é exatamente aquilo que causará tal dor, isso porque o tempo não é uma linha cronológica causal, o futuro interfere no passado e vice-versa.

Esta saga familiar sobrenatural decorre numa cidade alemã, onde o desaparecimento de duas crianças expõe as relações entre quatro famílias.

Dark