As criadoras de conteúdos para streaming foram as grandes vencedoras dos Óscares desta noite. A Apple conseguiu algo histórico para a indústria, arrecadando o primeiro Óscar de Melhor filme produzido para uma plataforma de streaming.

A Netfix foi também outra das vencedoras da noite.

A Apple TV+ foi lançada há três anos e neste pequeno espaço de tempo já pudemos ver a surgir grandes séries e agora foi o momento do melhor filme. CODA ganhou o Óscar de Melhor Filme, o primeiro a ser atribuído a um filme criado para uma plataforma de streaming, ainda que tenha rodado nalgumas salas de cinema.

O Óscar de CODA, da Apple e da comunidade surda

CODA (Child of Deaf Adults, em português, filha de adultos surdos), conta a história de uma jovem Ruby que tem o sonho de ser músico, mas a família surda que enfrenta dificuldades faz com que Ruby seja obrigada a repensar os seus objetivos.

Este filme conta com um elenco maioritariamente surdo que encara esta vitória como uma conquista para toda a comunidade surda e deficiente.

Além do prémio de melhor filme, Troy Kotsur, também ele surdo, venceu o prémio de Melhor Ator Secundário, e Sian Heder, argumentista e diretor, ganhou o Óscar de Melhor Argumento Adaptado.

A Apple pagou 25 milhões de dólares pelos direitos de distribuição do filme, que teve uma exibição limitada nos cinemas e atualmente está a ser transmitido na Apple TV+.

The Power of the Dog (O Poder do Cão), da Netflix, que era outro favorito à categoria de Melhor Filme. Ainda assim, Jane Campion ganhou também um Óscar histórico de Melhor Diretor, sendo a terceira mulher a ganhar o prémio. O Poder do Cão foi indicado a 12 Óscares, incluindo nas categorias de Melhor Ator e Melhor Ator/Atriz secundária, mas Campion foi a única vencedora. Dune foi um filme exibido na HBO Max e também nos cinemas e arrecadou 6 Óscares.

E quem ficou a perder? Will Smith

A noite dos Óscares ficou manchada pela violência quando Will Smith não gostou de uma piada de Chris Rock sobre a sua mulher e subiu ao palco para o agredir com uma chapada.

Quando subiu novamente a palco para receber o seu Óscar de Melhor Ator no filme King Richard, desejou apenas que a Academia o voltasse a convidar a estar presente nos Óscares, mas não pediu desculpas a Chris Rock. Veja o vídeo.