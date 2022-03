Elon Musk será o primeiro trilionário do mundo em 2024, segundo estudo

Há não muito tempo, Elon Musk competia com Jeff Bezos pela posição de homem mais rico do mundo. Agora, um novo estudo prevê que o CEO da Tesla poderá tornar-se no primeiro trilionário do mundo já em 2024.

O crescimento da SpaceX e da Tesla terão ajudado e ajudarão o empresário a conseguir o primeiro lugar do pódio.

Para já, Elon Musk possui um património líquido de 200 mil milhões de dólares. Contudo, um novo estudo realizado pela Tipalti Approve garante que o CEO da Tesla e da SpaceX está num bom caminho para se tornar o primeiro trilionário do mundo já em 2024.

Desde 2017, a fortuna de Musk tem mostrado um aumento médio anual de 129%, o que o poderia fazer entrar no clube do bilião de dólares em apenas dois curtos anos, atingindo um valor líquido de 1,38 biliões de dólares em 2024 aos 52 anos de idade. A SpaceX gera rendimentos maciços ao cobrar aos clientes governamentais e comerciais para enviar várias coisas para o espaço, incluindo satélites, fornecimentos para a ISS, e pessoas.

Refere o estudo.

De acordo com o índice da Bloomberg Billionaires, uma classificação das 500 pessoas mais ricas, Elon Musk é, desde janeiro, a pessoa mais rica do mundo, tendo ultrapassado o fundador da Amazon Jeff Bezos. Na altura, o património líquido do primeiro correspondia a 188,5 mil milhões de dólares. Embora Jeff Bezos tenha ultrapassado Musk na corrida, em fevereiro, o CEO da Tesla possui agora um valor líquido de 200 mil milhões de dólares.

O estudo comparou o valor líquido anual das pessoas mais ricas do mundo e estimou a rapidez com que atingirão uma valorização pessoal de um bilião de dólares, com base nas tendências de crescimento médio anual. Elon Musk poderá ser o primeiro trilionário do mundo já em 2024.

Além do CEO da Tesla, o estudo da Tipalti Approve também mencionava Gautam Adani, presidente e fundador do Grupo Adani, Bill Gates, fundador da Microsoft, Zhang Yiming, presidente e fundador da Beijing ByteDance Technology Co., e o fundador da Amazon Jeff Bezos.

