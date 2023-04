Amazon Prime Video: Séries a não perder neste fim de semana

Está a preparar-se para um fim de semana de descanso e ficar em frente à TV e quer ver uma boa série? Temos várias sugestões para si, para assistir na Amazon Prime Video. Comece a preparar as pipocas…

Mammals

Neste drama cómico e sombrio do escritor Jez Butterworth, revelações e segredos vêm à tona e a complexidade do casamento moderno e da fidelidade são expostos. Num mundo de oito mil milhões, o que acontece depois que encontramos a "pessoa certa"? Podemos permanecer fiéis às promessas que nos esforçamos para cumprir quando, afinal, somos todos apenas MAMÍFEROS?

Mammals é uma curta série de apenas 6 episódios que se devoram bem numa noite...

Wolf Like Me

Gary está um desastre emocional e luta para sustentar a sua filha desde a morte da esposa. Mary tem um segredo que não consegue partilhar com ninguém. O universo uniu estas duas pessoas por um motivo.

Wolf Like Me é uma série de 2022 com apenas 1 temporada disponível de 6 episódios.

Night Sky

Night Sky é uma excelente série com nota de 7,4 estrelas no IMDb, com 8 episódios.

Irene e Franklin York são um casal de reformados que têm um segredo: uma câmara enterrada no quintal que, por milagre, leva a um estranho planeta deserto. Quando um jovem enigmático chega, a existência tranquila dos Yorks é revirada e a misteriosa câmara que eles achavam que conheciam tão bem acaba por ser muito mais do que eles jamais poderiam ter imaginado.

Fora do Alcance

A série Fora do Alcance conta a história de um criador de gato que luta pela sua terra e família. Encontra um mistério imperscrutável na orla da natureza selvagem do Wyoming e o suspense e o drama começam...

São 8 os episódios disponíveis, todos com mais de 40 minutos cada.

The Rig

The Rig é um dos mais recentes lançamentos na plataforma de streaming da Amazon que conta com 6 episódios. Tem como ator principal Iain Glen que se destacou na série A Guerra dos Tronos, e que interpreta agora o papel de um trabalhado de uma plataforma de petróleo.

Ele e a sua equipa vão ter que lutar pela sobrevivência após um nevoeiro misterioso cortar todas as comunicações com a costa e deixá-la sozinha no Mar do Norte.

