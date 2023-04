Nem sempre as apps do Android funcionam de forma perfeita e a Google sabe disso. Por essa razão, a gigante das pesquisas tem procurado formas de limitar este comportamento. A solução terá sido descoberta e foi revelada. Tudo estará num novo alerta, que encaminha depois para a necessária atualização.

Google ajuda os utilizadores no Android

Apesar de não ser recorrente, por vezes as apps do Android não funcionam como os utilizadores esperam. Ou simplesmente fecham, ou apresentam um comportamento errático, contrário ao que poderia ser esperado no smartphone ou dos programadores que as criaram.

As soluções para estes problemas nem sempre são simples, mas existem. A questão é que os utilizadores nem sempre sabem ou conseguem aceder a elas. Muitas vezes bastaria uma simples atualização, até já presente na Play Store, para que o problema ficasse resolvido de imediato.

Com esta ideia, a Google resolveu criar um mecanismo para ajudar os utilizadores. Do que descreveu na sua apresentação, esta nova funcionalidade vai apresentar aos utilizadores uma nova notificação, muito visível, para alertar para os problemas de uma app com este comportamento.

Identificar apps a funcionar com problemas

Esta nova notificação dará muita informação aos utilizadores, mas a mais importante é mesmo da presença de uma atualização. Irá inclusive encaminhar o utilizador para a instalação desta nova versão, se ela existir, e que deverá resolver o problema para os utilizadores e os seus smartphones Android.

A novidade começou já a ser implementada em smartphones e tablets com Android 7.0 ou versões posteriores. Assim, é possível que na próxima vez que você encontrar uma app Android que funcione mal, esse aviso apareça diretamente e possa resolver o problema com uma atualização rápida.

Depois de termos as notificações que alertam na Play Store para problemas nas apps, surge agora uma solução para as situações em que as apps simplesmente não funcionam no Android. Assim, os utilizadores resolver os problemas rapidamente, se as soluções existirem.