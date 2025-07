Más notícias se tem um destes Xiaomi! Não vão receber a atualização para o HyperOS 3

Más notícias chegam da China para milhares de utilizadores Xiaomi em todo o mundo. A marca publicou uma lista, confirmando quais os dispositivos que não serão atualizados para o HyperOS 3. Além disso, não ficam dúvidas e a informação é oficial. A própria marca anunciou quais os dispositivos do seu catálogo que não serão atualizados para a próxima versão.

Recentemente, a Xiaomi publicou a lista de quem irá receber as novas funcionalidades do HyperOS 3. Muitos utilizadores começaram a questionar-se sobre alguns modelos e séries específicos. Por isso, a Xiaomi decidiu esclarecer qualquer dúvida para que os proprietários destes telemóveis se possam planear caso queiram experimentar todas as novas funcionalidades.

Embora não seja esperada uma mudança tão radical como o HyperOS 2.0, a empresa desenvolve uma nova linguagem de design próxima ao iOS 26 e o seu Liquid Glass. Portanto, os dispositivos presentes na lista abaixo infelizmente não vão receber esta grande reformulação de interface. É claro que também são esperadas novas funcionalidades de IA mais otimização específica do modelo e outras pequenas mudanças sempre bem-vindas.

A lista compilada pela Xiaomi aborda as preocupações generalizadas sobre estes modelos que estavam em destaque. Alguns utilizadores comentam que estes telemóveis Xiaomi poderão ter recebido uma versão mais recente, enquanto a empresa afirma que prefere oferecer um desempenho decente e não levar o HyperOS 3 para telemóveis mais antigos que teriam dificuldade em atualizar determinadas funcionalidades.

Assim, a Xiaomi deixou claro quais dos seus telefones ficaram de fora do HyperOS 3.

Todas as séries Xiaomi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Toda a série Xiaomi Redmi Note 12

Toda a série POCO M5

Toda a série POCO X5

Toda a série POCO F4

Quando é referida à série completa, são mesmo todos os equipamentos. Nenhuma versão Pro, 5G, chinesa ou global foi poupada. Portanto, há um bom número de utilizadores que não renovaram os seus telemóveis Xiaomi há algum tempo e não poderão experimentar as novas funcionalidades do HyperOS 3.

Além disso, claro, nenhum telefone Xiaomi anterior a estes modelos será atualizado. Este é o limite oferecido pela empresa, e entende-se que os modelos mais antigos, a menos que especificado de outra forma no seu próprio website, ficarão sem suporte.