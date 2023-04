Quem procura um bom gestor de passwords tem agora uma nova opção. Falamos do Proton Pass, que acaba de ser anunciado por esta empresa, dedicada a criar soluções de elevada segurança e privacidade. Promete mudar a forma como estas são guardadas, com o máximo de segurança e de privacidade.

Quem conhece o Proton Mail e outros serviços que esta empresa fornece tem agora uma novidade importante. Falamos do Proton Pass, o mais recente gestor de passwords a chegar à Internet, que promete mudar muitos dos paradigmas de segurança a que nos habituámos.

Esta é uma área sensível e os últimos meses têm mostrados problemas nas propostas atuais. Estas têm tido questões de segurança e vulnerabilidades que mostraram que mesmo sendo anunciadas como seguras, acabaram por revelar os dados dos seus utilizadores.

Today we're launching the Proton Pass beta.



With Pass, we're applying our privacy and encryption knowledge to a service that many of you have asked for.



Later on, Proton Pass will become a free password manager for all Proton users. Learn more here: https://t.co/9V4FlSWaYh pic.twitter.com/tkLl7SZN5S