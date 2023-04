Alerta pais: App Creche Feliz ajuda a encontrar vagas em creches gratuitas

A partir de agora, encontrar uma creche gratuita perto da sua zona de residência é certamente mais fácil. O Governo lançou recentemente uma nova app, com o nome Creche Feliz, que tem como objetivo ajudar a encontrar vagas em creches gratuitas.

App Creche Feliz” já está disponível para dispositivos Android e iOS

O Governo lançou esta sexta-feira uma aplicação que pode facilitar a vida aos pais que procuram creche gratuita para os filhos. A “App Creche Feliz” já está disponível para dispositivos Android e iOS.

Com esta aplicação para telemóvel, será possível pesquisar e obter informação de quais as creches com vagas gratuitas disponíveis na área de residência ou local de trabalho, de uma forma mais simples e direta. A aplicação permite igualmente realizar o pedido de apoio na gratuitidade, caso as famílias selecionem uma creche da rede lucrativa.

Terá também acesso a toda informação sobre as creches, nomeadamente os contactos e localização.

De relembrar que o programa de acesso gratuito às creches denominado de Creche Feliz, entrou em vigor em setembro de 2022. O objetivo é disponibilizar creche gratuita para as crianças nascidas depois de 1 de setembro de 2021, que frequentem a rede de creches de aderentes.

Da rede de creches gratuitas, fazem parte 1.871 instituições do setor social e solidário e 358 do setor privado.